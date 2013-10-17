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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 01:25
kreuz
Отправляйте код из смс на 3530. Проверено. Все будет ок.
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anikola13
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Додано: Вів 30 чер, 2020 04:13
Vorlon написав: stryzhko написав:
Та й темпи NFC-заціїї банкоматів ростуть.
Принаймні в моїй провінції за півроку в 80% знімав готівку з банкоматів смартом. Необхідності носити карти стає все менше.
А вот здесь вопрос - в Запорожье ни разу не сталкивался (0%), хотя конечно я нечасто снимаю наличку... В ближайших ко мне нет такого точно.
АТМ АБ
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guntherhouse777
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Додано: Вів 30 чер, 2020 08:19
uaprofi таскать просто карту в кармане - считаю моветоном. Она и сломаться легко может. И потеряться. Поэтому если уж карты носить с собой, тот тут ничего лучшего не придумали как портмоне (ну или кошелек). А он по размерам вполне сопоставим с телефоном. Это один момент. Второй - стесняюсь спросить: а Вы извините без телефона сейчас много ходите? Вот так чтобы только с одной картой в кармане. А если уже телефон и так в кармане, то в чем удобство тянуть еще карты, какой бы у них размер ни был? Не понимаю.
ЗЫ. Кстати по той мини-карте, что выпускал приват Вы бы и сейчас ничего не получили в NFC-банкомате. Она ведь выпускалась только с магнитной полоской
Востаннє редагувалось Flamingo
в Вів 30 чер, 2020 08:42, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Вів 30 чер, 2020 08:30
Shaman написав:
а пополнить свою карту по IBAN день в день в терминале cashin можно только на 4990?
если авторизоваться, то пополнение только по номеру карту, проводка на след день.
или как-то можно обойти?
спасибо
Shaman, добрый день. Без карты пополнение до 4999 грн. Если с картой, то зачисление на след.раб.день при внесении до 21:00.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 08:47
Flamingo написав:
... Вплоть до того что бывает что для специфической точки специально ввожу какую-то крайне редко используемую карту, которую потом из пэя удаляю...
а в чем смысл?
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Stringer
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Додано: Вів 30 чер, 2020 08:57
Stringer
удаления? не люблю когда их там чересчур много болтается. Особенно если это карты используемые ну крайне редко. К примеру "зеленой" я платил за товар в последний раз в январе, моней в декабре. В общем то что и так лежит на полке - нет ему места и в смарте
. А под разовую операцию ввести данные мне не влом
Если хотите - извращенная форма перфекционизма такая - "Тишина должна быть в библиотеке!"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Вів 30 чер, 2020 09:30
а мне тлф как-то некомфортно тыкать
хотя он с нфс и в гпей есть карты, но это для чего-то непредвиденного
для повседневного- пластик
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v57
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