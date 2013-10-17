RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8715871687178718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 01:25

kreuz
Отправляйте код из смс на 3530. Проверено. Все будет ок.
anikola13
 
Повідомлень: 835
З нами з: 08.02.13
Подякував: 96 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 04:13

  Vorlon написав:
  stryzhko написав:Та й темпи NFC-заціїї банкоматів ростуть.
Принаймні в моїй провінції за півроку в 80% знімав готівку з банкоматів смартом. Необхідності носити карти стає все менше.

А вот здесь вопрос - в Запорожье ни разу не сталкивался (0%), хотя конечно я нечасто снимаю наличку... В ближайших ко мне нет такого точно.

АТМ АБ
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4443
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:19

uaprofi таскать просто карту в кармане - считаю моветоном. Она и сломаться легко может. И потеряться. Поэтому если уж карты носить с собой, тот тут ничего лучшего не придумали как портмоне (ну или кошелек). А он по размерам вполне сопоставим с телефоном. Это один момент. Второй - стесняюсь спросить: а Вы извините без телефона сейчас много ходите? Вот так чтобы только с одной картой в кармане. А если уже телефон и так в кармане, то в чем удобство тянуть еще карты, какой бы у них размер ни был? Не понимаю.
ЗЫ. Кстати по той мини-карте, что выпускал приват Вы бы и сейчас ничего не получили в NFC-банкомате. Она ведь выпускалась только с магнитной полоской
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 30 чер, 2020 08:42, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4655
З нами з: 20.03.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:30

  Shaman написав:а пополнить свою карту по IBAN день в день в терминале cashin можно только на 4990?
если авторизоваться, то пополнение только по номеру карту, проводка на след день.
или как-то можно обойти?

спасибо

Shaman, добрый день. Без карты пополнение до 4999 грн. Если с картой, то зачисление на след.раб.день при внесении до 21:00.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8914
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:47

  Flamingo написав: ... Вплоть до того что бывает что для специфической точки специально ввожу какую-то крайне редко используемую карту, которую потом из пэя удаляю...

а в чем смысл?
Stringer
 
Повідомлень: 11312
З нами з: 23.01.13
Подякував: 324 раз.
Подякували: 1581 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:57

Stringer удаления? не люблю когда их там чересчур много болтается. Особенно если это карты используемые ну крайне редко. К примеру "зеленой" я платил за товар в последний раз в январе, моней в декабре. В общем то что и так лежит на полке - нет ему места и в смарте ;). А под разовую операцию ввести данные мне не влом :roll: Если хотите - извращенная форма перфекционизма такая - "Тишина должна быть в библиотеке!" :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4655
З нами з: 20.03.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:30

а мне тлф как-то некомфортно тыкать
хотя он с нфс и в гпей есть карты, но это для чего-то непредвиденного
для повседневного- пластик :)
v57
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 14.03.10
Подякував: 97 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8715871687178718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kreuz, ramaz, Stringer, Кочевник і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1824, 1825, 1826
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18250 2562197
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 09:36
Stringer
ОКСІ БАНК 1 ... 58, 59, 60
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
593 85977
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 23:18
sens
А-Банк 1 ... 1656, 1657, 1658
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16579 2298263
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 23:13
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18251)
30.06.2020 09:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.