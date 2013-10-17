Додано: Вів 30 чер, 2020 08:19

uaprofi таскать просто карту в кармане - считаю моветоном. Она и сломаться легко может. И потеряться. Поэтому если уж карты носить с собой, тот тут ничего лучшего не придумали как портмоне (ну или кошелек). А он по размерам вполне сопоставим с телефоном. Это один момент. Второй - стесняюсь спросить: а Вы извините без телефона сейчас много ходите? Вот так чтобы только с одной картой в кармане. А если уже телефон и так в кармане, то в чем удобство тянуть еще карты, какой бы у них размер ни был? Не понимаю.

ЗЫ. Кстати по той мини-карте, что выпускал приват Вы бы и сейчас ничего не получили в NFC-банкомате. Она ведь выпускалась только с магнитной полоской

Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 30 чер, 2020 08:42, всього редагувалось 1 раз.