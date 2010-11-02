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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:07
Re: Альфа-Банк
Даже представить не могу, для чего таскать с собой ежедневно нал, разве что семки у бабок под подъездом покупать
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:28
Re: Альфа-Банк
Задовбали ви флудити зі своїм налом і НФЦ.
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:43
На отдыхе он только и нужен -…жилье за нал,базар за кеш,услуги и развлечения только за наличные
никому не верю
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:14
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, на выходных по своей карте наблюдал следующую картину.
На карте кредитный лимит 4к грн, из них ~3,9к грн переведены неделю-две назад в рассрочки. Для осуществления покупок в Эпицентре на этих выходных пополнял платёжную карту через P2P, обеспечив на ней собственные средства. Какого же было моё удивление, когда система предложила операцию на ~800 грн (из них пару грн пошли за счёт кредитных средств) перевести в рассрочку.
Зачем предлагать оформить то, чего система забракует? Дразниться решили? ;p
PS Ну и текущая концепция отображения баланса по платёжной карте с кредитной линией для меня не удобная, особенно при активной рассрочке (когда она использует лимит кредитной линии) — очень тяжело разобрать остаток средств (своих, кредитных с учётом оформленных рассрочек).
PPS Этот отзыв просто передайте вашим коллегам )
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