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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8717871887198720>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:07

Re: Альфа-Банк

Даже представить не могу, для чего таскать с собой ежедневно нал, разве что семки у бабок под подъездом покупать :-)
Stringer
 
Повідомлень: 11319
З нами з: 23.01.13
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Подякували: 1581 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:28

Re: Альфа-Банк

Задовбали ви флудити зі своїм налом і НФЦ.
Кочевник
 
Повідомлень: 1490
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Подякував: 253 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:43

  Stringer написав:Даже представить не могу, для чего таскать с собой ежедневно нал, разве что семки у бабок под подъездом покупать :-)

На отдыхе он только и нужен -…жилье за нал,базар за кеш,услуги и развлечения только за наличные
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:14

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, на выходных по своей карте наблюдал следующую картину.

На карте кредитный лимит 4к грн, из них ~3,9к грн переведены неделю-две назад в рассрочки. Для осуществления покупок в Эпицентре на этих выходных пополнял платёжную карту через P2P, обеспечив на ней собственные средства. Какого же было моё удивление, когда система предложила операцию на ~800 грн (из них пару грн пошли за счёт кредитных средств) перевести в рассрочку.

Зачем предлагать оформить то, чего система забракует? Дразниться решили? ;p

PS Ну и текущая концепция отображения баланса по платёжной карте с кредитной линией для меня не удобная, особенно при активной рассрочке (когда она использует лимит кредитной линии) — очень тяжело разобрать остаток средств (своих, кредитных с учётом оформленных рассрочек).

PPS Этот отзыв просто передайте вашим коллегам )
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MASolomko
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Повідомлень: 2083
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:21

  MASolomko написав:Alfa_Bank, на выходных по своей карте наблюдал следующую картину.

На карте кредитный лимит 4к грн, из них ~3,9к грн переведены неделю-две назад в рассрочки. Для осуществления покупок в Эпицентре на этих выходных пополнял платёжную карту через P2P, обеспечив на ней собственные средства. Какого же было моё удивление, когда система предложила операцию на ~800 грн (из них пару грн пошли за счёт кредитных средств) перевести в рассрочку.

Зачем предлагать оформить то, чего система забракует? Дразниться решили? ;p

PS Ну и текущая концепция отображения баланса по платёжной карте с кредитной линией для меня не удобная, особенно при активной рассрочке (когда она использует лимит кредитной линии) — очень тяжело разобрать остаток средств (своих, кредитных с учётом оформленных рассрочек).

PPS Этот отзыв просто передайте вашим коллегам )

MASolomko, добрый день. Информацию передам. Спасибо за обратную связь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:35

  Stringer написав:
  mustbe написав:А Вы без нала ходите ? Или просто таскаете его в карманах ?
И ещё: а где Вы таскаете всякие скидочные карты, которые есть почти в любом маркете ?

В приложении - стокард

Не нужно лишних приложений. Все скидочные карты тоже в GPay. :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:40

Re: Альфа-Банк

Добрый день возможен ли перевод валюты(евро) с карты на карту банка?
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:40

  uaprofi написав:кстати самая лучшая карта была у привата (называлась мини-кредитка) - размером гдето с половину размера обычной карты.
....
вот если бы кто повторил её размер сейчас и с чипом - вот это был бы респект.


Помню такую карту. И акцию. Нужно было сделать максимально много платежей такой картой и поучаствовать в выигрыше денежного туристического сертификата. И выиграл! :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:43

  Бекас написав:Добрый день возможен ли перевод валюты(евро) с карты на карту банка?

Бекас, добрый день. Между своими счетами можно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:07

Alfa_Bank Спасибо, понял
Бекас
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