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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:07
Даже представить не могу, для чего таскать с собой ежедневно нал, разве что семки у бабок под подъездом покупать
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Stringer
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:28
Задовбали ви флудити зі своїм налом і НФЦ.
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Кочевник
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:43
Stringer написав:
Даже представить не могу, для чего таскать с собой ежедневно нал, разве что семки у бабок под подъездом покупать
На отдыхе он только и нужен -…жилье за нал,базар за кеш,услуги и развлечения только за наличные
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:14
Alfa_Bank, на выходных по своей карте наблюдал следующую картину.
На карте кредитный лимит 4к грн, из них ~3,9к грн переведены неделю-две назад в рассрочки. Для осуществления покупок в Эпицентре на этих выходных пополнял платёжную карту через P2P, обеспечив на ней собственные средства. Какого же было моё удивление, когда система предложила операцию на ~800 грн (из них пару грн пошли за счёт кредитных средств) перевести в рассрочку.
Зачем предлагать оформить то, чего система забракует? Дразниться решили? ;p
PS Ну и текущая концепция отображения баланса по платёжной карте с кредитной линией для меня не удобная, особенно при активной рассрочке (когда она использует лимит кредитной линии) — очень тяжело разобрать остаток средств (своих, кредитных с учётом оформленных рассрочек).
PPS Этот отзыв просто передайте вашим коллегам )
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MASolomko
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:21
MASolomko написав:
Alfa_Bank, на выходных по своей карте наблюдал следующую картину.
На карте кредитный лимит 4к грн, из них ~3,9к грн переведены неделю-две назад в рассрочки. Для осуществления покупок в Эпицентре на этих выходных пополнял платёжную карту через P2P, обеспечив на ней собственные средства. Какого же было моё удивление, когда система предложила операцию на ~800 грн (из них пару грн пошли за счёт кредитных средств) перевести в рассрочку.
Зачем предлагать оформить то, чего система забракует? Дразниться решили? ;p
PS Ну и текущая концепция отображения баланса по платёжной карте с кредитной линией для меня не удобная, особенно при активной рассрочке (когда она использует лимит кредитной линии) — очень тяжело разобрать остаток средств (своих, кредитных с учётом оформленных рассрочек).
PPS Этот отзыв просто передайте вашим коллегам )
MASolomko, добрый день. Информацию передам. Спасибо за обратную связь.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:35
Stringer написав: mustbe написав:
А Вы без нала ходите ? Или просто таскаете его в карманах ?
И ещё: а где Вы таскаете всякие скидочные карты, которые есть почти в любом маркете ?
В приложении - стокард
Не нужно лишних приложений. Все скидочные карты тоже в GPay.
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rollo
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:40
Добрый день возможен ли перевод валюты(евро) с карты на карту банка?
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Бекас
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:40
uaprofi написав:
кстати самая лучшая карта была у привата (называлась мини-кредитка) - размером гдето с половину размера обычной карты.
....
вот если бы кто повторил её размер сейчас и с чипом - вот это был бы респект.
Помню такую карту. И акцию. Нужно было сделать максимально много платежей такой картой и поучаствовать в выигрыше денежного туристического сертификата. И выиграл!
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rollo
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:43
Бекас написав:
Добрый день возможен ли перевод валюты(евро) с карты на карту банка?
Бекас, добрый день. Между своими счетами можно.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:07
Alfa_Bank Спасибо, понял
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Бекас
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