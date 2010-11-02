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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8717871887198720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:16

  sens написав:
  Stringer написав:Даже представить не могу, для чего таскать с собой ежедневно нал, разве что семки у бабок под подъездом покупать :-)

На отдыхе он только и нужен -…жилье за нал,базар за кеш,услуги и развлечения только за наличные

Ну если каждый день на базар ходить и в парке развлекаться, тогда конечно
Stringer
 
Повідомлень: 11319
З нами з: 23.01.13
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Подякували: 1581 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:30

МАБ недоступен

Уже полчаса не могу зайти в МАБ-"страница недоступна".Это только у меня или
системно?
Tat_888
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Повідомлень: 61
З нами з: 11.06.15
Подякував: 326 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:37

  Tat_888 написав:Уже полчаса не могу зайти в МАБ-"страница недоступна".Это только у меня или
системно?

Tat_888, добрый день. Сервис работает. Проверьте ссылку.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8917
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 783 раз.
 
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  #<1 ... 8717871887198720
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