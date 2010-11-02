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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:16
sens написав: Stringer написав:
Даже представить не могу, для чего таскать с собой ежедневно нал, разве что семки у бабок под подъездом покупать
На отдыхе он только и нужен -…жилье за нал,базар за кеш,услуги и развлечения только за наличные
Ну если каждый день на базар ходить и в парке развлекаться, тогда конечно
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Stringer
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:30
Уже полчаса не могу зайти в МАБ-"страница недоступна".Это только у меня или
системно?
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Tat_888
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:37
Tat_888 написав:
Уже полчаса не могу зайти в МАБ-"страница недоступна".Это только у меня или
системно?
Tat_888, добрый день. Сервис работает. Проверьте ссылку.
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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