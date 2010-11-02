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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8717871887198720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:16

  sens написав:
  Stringer написав:Даже представить не могу, для чего таскать с собой ежедневно нал, разве что семки у бабок под подъездом покупать :-)

На отдыхе он только и нужен -…жилье за нал,базар за кеш,услуги и развлечения только за наличные

Ну если каждый день на базар ходить и в парке развлекаться, тогда конечно
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:30

МАБ недоступен

Уже полчаса не могу зайти в МАБ-"страница недоступна".Это только у меня или
системно?
Tat_888
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:37

  Tat_888 написав:Уже полчаса не могу зайти в МАБ-"страница недоступна".Это только у меня или
системно?

Tat_888, добрый день. Сервис работает. Проверьте ссылку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:37

  Flamingo написав:uaprofi таскать просто карту в кармане - считаю моветоном. Она и сломаться легко может. И потеряться. Поэтому если уж карты носить с собой, тот тут ничего лучшего не придумали как портмоне (ну или кошелек). А он по размерам вполне сопоставим с телефоном. Это один момент. Второй - стесняюсь спросить: а Вы извините без телефона сейчас много ходите? Вот так чтобы только с одной картой в кармане. А если уже телефон и так в кармане, то в чем удобство тянуть еще карты, какой бы у них размер ни был? Не понимаю.
ЗЫ. Кстати по той мини-карте, что выпускал приват Вы бы и сейчас ничего не получили в NFC-банкомате. Она ведь выпускалась только с магнитной полоской


если карт беру несколько, то просто перетягиваю резинкой для денег. зачем портмоне? только место занимает в кармане. А так обычно одна/ две карты. Телефон у меня кнопочный - он тоже много места не занимает.
И если говорить про "сломаться" - то вероятность выхода из строя смарта в разы больше чем повреждение карты.
И по мини карте - я же говорю: что хорошо если бы такая карта была бы выпущена сейчас с чипом.
З.Ы.
впрочем сейчас там одна китайская фирма хочет выпустить игрушку пятой версии - если таки там наконец появится НФС и цена будет приемлима - смогу фактически оставить в кармане только небольшой телефон.

З.Ы. я бы например алкины часы взял или кольцо у ощада - но там просто цена вопроса
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:55

Re: Альфа-Банк

Добрый день!

ув. офпред, напомните, пожалуйста, сейчас ореховые повышенные категории для того же клиента остаются плюс-минус одинаковыми ежемесячно, или какая тактика?
я уже успела забыть (
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:57

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:я бы например алкины часы взял или кольцо у ощада - но там просто цена вопроса

Эти обе финтифлюшки работают ток с одной единственной картой(чипом)
Лучше уже просто выковырять сам чип из карты и наклеить на ноготь, он и без антены будет нормально работать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:03

  Arien написав:Добрый день!

ув. офпред, напомните, пожалуйста, сейчас ореховые повышенные категории для того же клиента остаются плюс-минус одинаковыми ежемесячно, или какая тактика?
я уже успела забыть (

Arien, добрый день. Предложения по категориям зависят от многих факторов. Они могут меняться, а могут быть плюс-минус похожи.
Alfa_Bank
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