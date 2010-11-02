Ну если каждый день на базар ходить и в парке развлекаться, тогда конечно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:16
Ну если каждый день на базар ходить и в парке развлекаться, тогда конечно
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:30
МАБ недоступен
Уже полчаса не могу зайти в МАБ-"страница недоступна".Это только у меня или
системно?
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:37
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:37
если карт беру несколько, то просто перетягиваю резинкой для денег. зачем портмоне? только место занимает в кармане. А так обычно одна/ две карты. Телефон у меня кнопочный - он тоже много места не занимает.
И если говорить про "сломаться" - то вероятность выхода из строя смарта в разы больше чем повреждение карты.
И по мини карте - я же говорю: что хорошо если бы такая карта была бы выпущена сейчас с чипом.
З.Ы.
впрочем сейчас там одна китайская фирма хочет выпустить игрушку пятой версии - если таки там наконец появится НФС и цена будет приемлима - смогу фактически оставить в кармане только небольшой телефон.
З.Ы. я бы например алкины часы взял или кольцо у ощада - но там просто цена вопроса
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:55
Re: Альфа-Банк
Добрый день!
ув. офпред, напомните, пожалуйста, сейчас ореховые повышенные категории для того же клиента остаются плюс-минус одинаковыми ежемесячно, или какая тактика?
я уже успела забыть (
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:57
Re: Альфа-Банк
Эти обе финтифлюшки работают ток с одной единственной картой(чипом)
Лучше уже просто выковырять сам чип из карты и наклеить на ноготь, он и без антены будет нормально работать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:03
Arien, добрый день. Предложения по категориям зависят от многих факторов. Они могут меняться, а могут быть плюс-минус похожи.
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