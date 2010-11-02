Додано: Вів 30 чер, 2020 15:46

mustbe написав: Flamingo написав: Ну и вишенка на торте - ну для меня дейтсвительно важно, что не надо тягать еще и портмоне. Ну вот правда - не люблю ничего лишнего иметь в карманах Ну и вишенка на торте - ну для меня дейтсвительно важно, что не надо тягать еще и портмоне. Ну вот правда - не люблю ничего лишнего иметь в карманах

А Вы без нала ходите ? Или просто таскаете его в карманах ?

И ещё: а где Вы таскаете всякие скидочные карты, которые есть почти в любом маркете ? А Вы без нала ходите ? Или просто таскаете его в карманах ?И ещё: а где Вы таскаете всякие скидочные карты, которые есть почти в любом маркете ?

Отвечаю: нал носить очень не люблю - поэтому почти всегда хожу без нала. Если иду на рынок (продуктовый или радио - они в принципе в моем городе рядом) - по пути 3 банкомата (от того обычно и три карты в портмоне). На рынок всегда иду целевым образом, поэтому знаю сколько нала нужно - столько и снимаю. Для всяких свинских целей - нал снимаю - но это совсем другая история со своим планированием. При том там всегда одно и тоже - нал снял - нал внес на все про все полчаса максимум если точка снятия нала и точка внесения в разных концах города. То есть носить нал с собой особо нет нужды.Вот сейчас специально полез в кошелек глянуть сколько там нала - оказалось 4 монеты по 10 коп. и одна на 25 коп. В принципе это мой оптимальный остаток гривневого нала. Валютный естественно сильно от этой цифры отличается, но он не в портмоне лежит, а закопан под грушейСкидочные карты хранятся в п24 (там есть такая фича) и продублированы в приложении "фишка" (как-то п24 не взлетел пришлось доставать пластиковую карту - тогда я еще носил портмоне). Но там в основном все очень редко используемые скидочные карты. Наиболее часто используемые - есть в собственных приложениях Сильпо, Ашана, Метро.Как-то так...