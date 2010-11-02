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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:16
sens написав: Stringer написав:
Даже представить не могу, для чего таскать с собой ежедневно нал, разве что семки у бабок под подъездом покупать
На отдыхе он только и нужен -…жилье за нал,базар за кеш,услуги и развлечения только за наличные
Ну если каждый день на базар ходить и в парке развлекаться, тогда конечно
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Stringer
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:30
Уже полчаса не могу зайти в МАБ-"страница недоступна".Это только у меня или
системно?
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Tat_888
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:37
Tat_888 написав:
Уже полчаса не могу зайти в МАБ-"страница недоступна".Это только у меня или
системно?
Tat_888, добрый день. Сервис работает. Проверьте ссылку.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:37
Flamingo написав:uaprofi
таскать просто карту в кармане - считаю моветоном. Она и сломаться легко может.
И потеряться. Поэтому если уж карты носить с собой, тот тут ничего лучшего не придумали как портмоне
(ну или кошелек). А он по размерам вполне сопоставим с телефоном. Это один момент. Второй - стесняюсь спросить: а Вы извините без телефона сейчас много ходите? Вот так чтобы только с одной картой в кармане. А если уже телефон и так в кармане, то в чем удобство тянуть еще карты, какой бы у них размер ни был? Не понимаю.
ЗЫ. Кстати по той мини-карте, что выпускал приват Вы бы и сейчас ничего не получили в NFC-банкомате. Она ведь выпускалась только с магнитной полоской
если карт беру несколько, то просто перетягиваю резинкой для денег. зачем портмоне? только место занимает в кармане. А так обычно одна/ две карты. Телефон у меня кнопочный - он тоже много места не занимает.
И если говорить про "сломаться" - то вероятность выхода из строя смарта в разы больше чем повреждение карты.
И по мини карте - я же говорю: что хорошо если бы такая карта была бы выпущена сейчас с чипом.
З.Ы.
впрочем сейчас там одна китайская фирма хочет выпустить игрушку пятой версии - если таки там наконец появится НФС и цена будет приемлима - смогу фактически оставить в кармане только небольшой телефон.
З.Ы. я бы например алкины часы взял или кольцо у ощада - но там просто цена вопроса
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:55
Добрый день!
ув. офпред, напомните, пожалуйста, сейчас ореховые повышенные категории для того же клиента остаются плюс-минус одинаковыми ежемесячно, или какая тактика?
я уже успела забыть (
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Arien
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:57
uaprofi написав:
я бы например алкины часы взял или кольцо у ощада - но там просто цена вопроса
Эти обе финтифлюшки работают ток с одной единственной картой(чипом)
Лучше уже просто выковырять сам чип из карты и наклеить на ноготь, он и без антены будет нормально работать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:03
Arien написав:
Добрый день!
ув. офпред, напомните, пожалуйста, сейчас ореховые повышенные категории для того же клиента остаются плюс-минус одинаковыми ежемесячно, или какая тактика?
я уже успела забыть (
Arien, добрый день. Предложения по категориям зависят от многих факторов. Они могут меняться, а могут быть плюс-минус похожи.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:03
clientage написав: uaprofi написав:
я бы например алкины часы взял или кольцо у ощада - но там просто цена вопроса
Эти обе финтифлюшки работают ток с одной единственной картой(чипом)
Лучше уже просто выковырять сам чип из карты и наклеить на ноготь, он и без антены будет нормально работать
кружочек размером в старую гривну не работает
почему не знаю
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:08
uaprofi написав: clientage написав: uaprofi написав:
я бы например алкины часы взял или кольцо у ощада - но там просто цена вопроса
Эти обе финтифлюшки работают ток с одной единственной картой(чипом)
Лучше уже просто выковырять сам чип из карты и наклеить на ноготь, он и без антены будет нормально работать
кружочек размером в старую гривну не работает
почему не знаю
а чо вы в него засунули?
нуна чип и, по возможности, антенку, которая по периметру карты спрятана внутри пластика
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:46
mustbe написав: Flamingo написав:
Ну и вишенка на торте - ну для меня дейтсвительно важно, что не надо тягать еще и портмоне. Ну вот правда - не люблю ничего лишнего иметь в карманах
А Вы без нала ходите ? Или просто таскаете его в карманах ?
И ещё: а где Вы таскаете всякие скидочные карты, которые есть почти в любом маркете ?
Отвечаю: нал носить очень не люблю - поэтому почти всегда хожу без нала. Если иду на рынок (продуктовый или радио - они в принципе в моем городе рядом) - по пути 3 банкомата (от того обычно и три карты в портмоне). На рынок всегда иду целевым образом, поэтому знаю сколько нала нужно - столько и снимаю. Для всяких свинских целей - нал снимаю - но это совсем другая история со своим планированием. При том там всегда одно и тоже - нал снял - нал внес на все про все полчаса максимум если точка снятия нала и точка внесения в разных концах города. То есть носить нал с собой особо нет нужды.
Вот сейчас специально полез в кошелек глянуть сколько там нала - оказалось 4 монеты по 10 коп. и одна на 25 коп. В принципе это мой оптимальный остаток гривневого нала. Валютный естественно сильно от этой цифры отличается, но он не в портмоне лежит, а закопан под грушей
Скидочные карты хранятся в п24 (там есть такая фича) и продублированы в приложении "фишка" (как-то п24 не взлетел пришлось доставать пластиковую карту - тогда я еще носил портмоне). Но там в основном все очень редко используемые скидочные карты. Наиболее часто используемые - есть в собственных приложениях Сильпо, Ашана, Метро.
Как-то так...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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