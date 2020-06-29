А что это за новости такие, я теперь с оператором могу поговорить только про блокировки карт, изменение лимита и блабла? А по другим вопроса "надеемся на понимание?"
Не понимаю, простите.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 16:41
Re: Альфа-Банк
А что это за новости такие, я теперь с оператором могу поговорить только про блокировки карт, изменение лимита и блабла? А по другим вопроса "надеемся на понимание?"
Не понимаю, простите.
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:44
Seva тю, пиши в личку офицпредставителю и все быстро решится
Кешбечные карты!
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:44
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:56
в каком пакете услуг на дох.сейф в гривне самый высокий % ?
никому не верю
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:57
sens, добрый день. «Gfaphite».
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:01
П'ять копійок про НФС
А в мене перевага телепону з нфс ще в тому, що можна підв'язати карти без безконтакта і послати на фіг хитрозроблених маркетологогів деяких банків, які впарюють карти з безконтактом за додаткову плату.
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:12
Alfa_Bank когда я звоню 3344, мне робот говорит "если вы звоните по вопросам блокировки-разблокировки карты, изменения лимита или перевыпуска карт, нажимите 1 для соединения с оператором. По другим вопросам - надеемся на ваше понимание, пользуйтесь Мобайлом, до свидания".
Ну вообще, если я могу решить вопрос в Мобайле - я в КЦ не звоню. А перечень вопросов, которые я обсуждаю с операторами, обычно значительно шире перевыпуска и блокировки карт
Мне нажать "один" не трудно, конечно. Но неприятно, когда банк даже не знает, зачем я звоню, а уже пытается меня послать.. в мобайл.
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:22
Seva
нажмите "2" и система переключит на оператора
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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