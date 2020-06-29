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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8718871987208721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:41

Re: Альфа-Банк

А что это за новости такие, я теперь с оператором могу поговорить только про блокировки карт, изменение лимита и блабла? А по другим вопроса "надеемся на понимание?"

Не понимаю, простите.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:44

Seva тю, пиши в личку офицпредставителю и все быстро решится :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:44

  Seva написав:А что это за новости такие, я теперь с оператором могу поговорить только про блокировки карт, изменение лимита и блабла? А по другим вопроса "надеемся на понимание?"

Не понимаю, простите.

Seva, добрый день. Можно детальнее?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:56

  Alfa_Bank написав:
  Seva написав:А что это за новости такие, я теперь с оператором могу поговорить только про блокировки карт, изменение лимита и блабла? А по другим вопроса "надеемся на понимание?"

Не понимаю, простите.

Seva, добрый день. Можно детальнее?
в каком пакете услуг на дох.сейф в гривне самый высокий % ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:57

  sens написав:
  Alfa_Bank написав:
  Seva написав:А что это за новости такие, я теперь с оператором могу поговорить только про блокировки карт, изменение лимита и блабла? А по другим вопроса "надеемся на понимание?"

Не понимаю, простите.

Seva, добрый день. Можно детальнее?
в каком пакете услуг на дох.сейф в гривне самый высокий % ?

sens, добрый день. «Gfaphite».
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:01

П'ять копійок про НФС

А в мене перевага телепону з нфс ще в тому, що можна підв'язати карти без безконтакта і послати на фіг хитрозроблених маркетологогів деяких банків, які впарюють карти з безконтактом за додаткову плату.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:12

Alfa_Bank когда я звоню 3344, мне робот говорит "если вы звоните по вопросам блокировки-разблокировки карты, изменения лимита или перевыпуска карт, нажимите 1 для соединения с оператором. По другим вопросам - надеемся на ваше понимание, пользуйтесь Мобайлом, до свидания".

Ну вообще, если я могу решить вопрос в Мобайле - я в КЦ не звоню. А перечень вопросов, которые я обсуждаю с операторами, обычно значительно шире перевыпуска и блокировки карт :mrgreen:

Мне нажать "один" не трудно, конечно. Но неприятно, когда банк даже не знает, зачем я звоню, а уже пытается меня послать.. в мобайл.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:22

Seva
нажмите "2" и система переключит на оператора
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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