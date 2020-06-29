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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:41
А что это за новости такие, я теперь с оператором могу поговорить только про блокировки карт, изменение лимита и блабла? А по другим вопроса "надеемся на понимание?"
Не понимаю, простите.
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Seva
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Додано: Вів 30 чер, 2020 16:44
Seva
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omb
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Додано: Вів 30 чер, 2020 16:44
Seva написав:
А что это за новости такие, я теперь с оператором могу поговорить только про блокировки карт, изменение лимита и блабла? А по другим вопроса "надеемся на понимание?"
Не понимаю, простите.
Seva, добрый день. Можно детальнее?
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 30 чер, 2020 16:56
Alfa_Bank написав: Seva написав:
А что это за новости такие, я теперь с оператором могу поговорить только про блокировки карт, изменение лимита и блабла? А по другим вопроса "надеемся на понимание?"
Не понимаю, простите.
Seva, добрый день. Можно детальнее?
в каком пакете услуг на дох.сейф в гривне самый высокий % ?
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 30 чер, 2020 16:57
sens написав: Alfa_Bank написав: Seva написав:
А что это за новости такие, я теперь с оператором могу поговорить только про блокировки карт, изменение лимита и блабла? А по другим вопроса "надеемся на понимание?"
Не понимаю, простите.
Seva, добрый день. Можно детальнее?
в каком пакете услуг на дох.сейф в гривне самый высокий % ?
sens, добрый день. «Gfaphite».
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:01
А в мене перевага телепону з нфс ще в тому, що можна підв'язати карти без безконтакта і послати на фіг хитрозроблених маркетологогів деяких банків, які впарюють карти з безконтактом за додаткову плату.
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1finanсier
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:12
Alfa_Bank
когда я звоню 3344, мне робот говорит "если вы звоните по вопросам блокировки-разблокировки карты, изменения лимита или перевыпуска карт, нажимите 1 для соединения с оператором. По другим вопросам - надеемся на ваше понимание, пользуйтесь Мобайлом, до свидания".
Ну вообще, если я могу решить вопрос в Мобайле - я в КЦ не звоню. А перечень вопросов, которые я обсуждаю с операторами, обычно значительно шире перевыпуска и блокировки карт
Мне нажать "один" не трудно, конечно. Но неприятно, когда банк даже не знает, зачем я звоню, а уже пытается меня послать.. в мобайл.
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Seva
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:22
Seva
нажмите "2" и система переключит на оператора
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:33
clientage написав: uaprofi написав:
я бы например алкины часы взял или кольцо у ощада - но там просто цена вопроса
Эти обе финтифлюшки работают ток с одной единственной картой(чипом)
Лучше уже просто выковырять сам чип из карты и наклеить на ноготь, он и без антены будет нормально работать
Так ногти растут! Их стричь иногда надо.
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rollo
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:52
Yuri_T написав:Seva
нажмите "2" и система переключит на оператора
"1", если нажать "2", то попрощается и трубку положит
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Seva
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