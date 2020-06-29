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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22
Что за фигня с Убером и КК Максимум?
Не хотят принимать заказы?
Также Убер не хочет принимать Б5 и Коко-Кредетку.
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vpchelko
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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