Что за фигня с Убером и КК Максимум?
Не хотят принимать заказы?
Также Убер не хочет принимать Б5 и Коко-Кредетку.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22
Re: Альфа-Банк
Что за фигня с Убером и КК Максимум?
Не хотят принимать заказы?
Также Убер не хочет принимать Б5 и Коко-Кредетку.
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:04
Кешью
Алла решила прокатить с кешбеком до следующей недели.
Пишет, что категории с повышенным кешбеком будут доступны в течение 3 дней (подразумеваю рабочих - это же Алла). Приложение уже пишет "выбери повышенные категории" и рисует восклицательные знаки в самом приложении и в иконке (iOS), а когда жмешь выбрать - ждите.
Покращення
Востаннє редагувалось Avatar в Сер 01 лип, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:07
Avatar
Не прикалывайтесь - выбор категорий в Альфе сразу после полуночи всегда недоступен! Ближе к утру появляется. Вот если утром не будет - тогда и беспокоиться
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:11
Vorlon так а что ж там смузисты делают-то? Иконочки рисуют? Если пишет "выбирай" - то должна быть опция самого выбора. Иначе какой-то когнитивный диссонанс получается .
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:23
Когда есть не оплаченный предыдущий заказ, так и есть.
Skiw
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:24
Разные смузисты писали код
Skiw
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:29
да кстати, про период первого числа каждого месяца с 00 часов до примерно 4 ... 6 утра (момента когда появляется возможность выбора категорий) похоже ничего не сказано в талмуде)
шо там происходит?
- в этот период действуют плюшки прошлого месяца?
- или всё посчитается по будущему выбору?
- ничего?
- или есть другие варианты?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:36
Re: Альфа-Банк
где это найти? Оплатил наличными заказ, и в результате все-го 1 заказ в истории.
Пробовал разные способы оплаты, добавить можно, а удалить нельзя, ошибка - невозможно удалить единственный способ оплаты.
Востаннє редагувалось vpchelko в Сер 01 лип, 2020 00:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:37
Re: Альфа-Банк
Ставлю на цей варіант.
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:40
Думаю, вариант "ничего". Старые перестают дейстовать в 23:59, а новые вы еще не выбрали, вот и получается серая зона. Партнерский вот уже светится новый.
Кстати, в А-банке новые категории светятся +/- с 00:00. У них там более значительный штат смузистов, чем у Аллы? Алла в этом аспекте пасет задних
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