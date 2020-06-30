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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8719872087218722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22

Re: Альфа-Банк

Что за фигня с Убером и КК Максимум?
Не хотят принимать заказы?
Также Убер не хочет принимать Б5 и Коко-Кредетку.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:04

Кешью

Алла решила прокатить с кешбеком до следующей недели.
Пишет, что категории с повышенным кешбеком будут доступны в течение 3 дней (подразумеваю рабочих - это же Алла). Приложение уже пишет "выбери повышенные категории" и рисует восклицательные знаки в самом приложении и в иконке (iOS), а когда жмешь выбрать - ждите.

Покращення
Востаннє редагувалось Avatar в Сер 01 лип, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:07

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Не прикалывайтесь - выбор категорий в Альфе сразу после полуночи всегда недоступен! Ближе к утру появляется. Вот если утром не будет - тогда и беспокоиться :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:11

Vorlon так а что ж там смузисты делают-то? Иконочки рисуют? Если пишет "выбирай" - то должна быть опция самого выбора. Иначе какой-то когнитивный диссонанс получается :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:23

  vpchelko написав:Что за фигня с Убером и КК Максимум?
Не хотят принимать заказы?
Также Убер не хочет принимать Б5 и Коко-Кредетку.

Когда есть не оплаченный предыдущий заказ, так и есть.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:24

  Avatar написав:Vorlon так а что ж там смузисты делают-то? Иконочки рисуют? Если пишет "выбирай" - то должна быть опция самого выбора. Иначе какой-то когнитивный диссонанс получается :mrgreen: .

Разные смузисты писали код :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:29

  Avatar написав:Vorlon так а что ж там смузисты делают-то? Иконочки рисуют? Если пишет "выбирай" - то должна быть опция самого выбора. Иначе какой-то когнитивный диссонанс получается :mrgreen: .


да кстати, про период первого числа каждого месяца с 00 часов до примерно 4 ... 6 утра (момента когда появляется возможность выбора категорий) похоже ничего не сказано в талмуде)
шо там происходит?
- в этот период действуют плюшки прошлого месяца?
- или всё посчитается по будущему выбору?
- ничего?
- или есть другие варианты? :lol:
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:36

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:Когда есть не оплаченный предыдущий заказ, так и есть.

где это найти? Оплатил наличными заказ, и в результате все-го 1 заказ в истории.

Пробовал разные способы оплаты, добавить можно, а удалить нельзя, ошибка - невозможно удалить единственный способ оплаты.
Востаннє редагувалось vpchelko в Сер 01 лип, 2020 00:40, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:37

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:- ничего?

Ставлю на цей варіант.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:40

  uaprofi написав:
  Avatar написав:Vorlon так а что ж там смузисты делают-то? Иконочки рисуют? Если пишет "выбирай" - то должна быть опция самого выбора. Иначе какой-то когнитивный диссонанс получается :mrgreen: .


да кстати, про период первого числа каждого месяца с 00 часов до примерно 4 ... 6 утра (момента когда появляется возможность выбора категорий) похоже ничего не сказано в талмуде)
шо там происходит?
- в этот период действуют плюшки прошлого месяца?
- или всё посчитается по будущему выбору?
- ничего?
- или есть другие варианты? :lol:

Думаю, вариант "ничего". Старые перестают дейстовать в 23:59, а новые вы еще не выбрали, вот и получается серая зона. Партнерский вот уже светится новый.

Кстати, в А-банке новые категории светятся +/- с 00:00. У них там более значительный штат смузистов, чем у Аллы? Алла в этом аспекте пасет задних :(
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