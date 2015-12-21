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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8720872187228723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 01:16

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Skiw :D
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 01:23

  vpchelko написав:
  Skiw написав:Когда есть не оплаченный предыдущий заказ, так и есть.

где это найти? Оплатил наличными заказ, и в результате все-го 1 заказ в истории.

Пробовал разные способы оплаты, добавить можно, а удалить нельзя, ошибка - невозможно удалить единственный способ оплаты.

Убер сразу и говорит.
Пока не понятно, что у вас за проблема. То КК Максимум не принимает, то заказ не принимает, то добавить даёт, а удалить не дает. Так в чем проблема/вопрос то?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 01:34

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:Убер сразу и говорит.
Пока не понятно, что у вас за проблема. То КК Максимум не принимает, то заказ не принимает, то добавить даёт, а удалить не дает. Так в чем проблема/вопрос то?

Вот проблема в том, что все в кучу. Убер не хочет принимать заказы КК. Новые КК добавляются. С новых КК заказ не оформляется тоже. Новые КК нельзя удалить - с ошибкой "невозможно удалить единственный способ оплаты"! Тупо заказ принимается только при оплате наличными.
Востаннє редагувалось vpchelko в Сер 01 лип, 2020 01:53, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 01:49

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