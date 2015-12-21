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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 01:16
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Skiw
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Додано: Сер 01 лип, 2020 01:23
vpchelko написав: Skiw написав:
Когда есть не оплаченный предыдущий заказ, так и есть.
где это найти? Оплатил наличными заказ, и в результате все-го 1 заказ в истории.
Пробовал разные способы оплаты, добавить можно, а удалить нельзя, ошибка - невозможно удалить единственный способ оплаты.
Убер сразу и говорит.
Пока не понятно, что у вас за проблема. То КК Максимум не принимает, то заказ не принимает, то добавить даёт, а удалить не дает. Так в чем проблема/вопрос то?
Skiw
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Skiw
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Додано: Сер 01 лип, 2020 01:34
Skiw написав:
Убер сразу и говорит.
Пока не понятно, что у вас за проблема. То КК Максимум не принимает, то заказ не принимает, то добавить даёт, а удалить не дает. Так в чем проблема/вопрос то?
Вот проблема в том, что все в кучу. Убер не хочет принимать заказы КК. Новые КК добавляются. С новых КК заказ не оформляется тоже. Новые КК нельзя удалить - с ошибкой "невозможно удалить единственный способ оплаты"! Тупо заказ принимается только при оплате наличными.
Востаннє редагувалось vpchelko
в Сер 01 лип, 2020 01:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 01:49
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Сер 01 лип, 2020 00:20
rollo
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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