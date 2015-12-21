Skiw написав:Убер сразу и говорит. Пока не понятно, что у вас за проблема. То КК Максимум не принимает, то заказ не принимает, то добавить даёт, а удалить не дает. Так в чем проблема/вопрос то?
Вот проблема в том, что все в кучу. Убер не хочет принимать заказы КК. Новые КК добавляются. С новых КК заказ не оформляется тоже. Новые КК нельзя удалить - с ошибкой "невозможно удалить единственный способ оплаты"! Тупо заказ принимается только при оплате наличными.
Востаннє редагувалось vpchelko в Сер 01 лип, 2020 01:53, всього редагувалось 1 раз.
Те же "Все для дома" и "Маркетплейсы", что и в прошлом месяце, правда, по второй с 3% опустили на 2%. Добавили еще "Детские товары" 10% - одна радость, остальное - унылое г... (особенно для тех, у кого есть и другие КК)
Seva написав:Alfa_Bank когда я звоню 3344, мне робот говорит "если вы звоните по вопросам блокировки-разблокировки карты, изменения лимита или перевыпуска карт, нажимите 1 для соединения с оператором. По другим вопросам - надеемся на ваше понимание, пользуйтесь Мобайлом, до свидания".
Ну вообще, если я могу решить вопрос в Мобайле - я в КЦ не звоню. А перечень вопросов, которые я обсуждаю с операторами, обычно значительно шире перевыпуска и блокировки карт
Мне нажать "один" не трудно, конечно. Но неприятно, когда банк даже не знает, зачем я звоню, а уже пытается меня послать.. в мобайл.
Когда происходит капитализация по Доходном сейфу? По Сбер счету уже есть проводка,по Доходному нет.
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