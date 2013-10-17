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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8722872387248725>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:20

  _PORT_UA написав:Когда происходит капитализация по Доходном сейфу? По Сбер счету уже есть проводка,по Доходному нет.

_PORT_UA, добрый день. Должны быть доступны сегодня после 11:00.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:35

Re: Альфа-Банк

Кешбек в этом месяце просто ужас – сплошные 2%. АЗС, здоров'я, все для дому, краса та догляд, маркетплейс, одяг та взуття, кафе та ресторани – все по 2%. Продукти – 1%, розваги – 5%. Правда, книги – 20%. Но мне это вообще неактуально, особенно учитывая, что в прошлом месяце в Моно было 20 на книги. Вроде можешь выбрать 5 категорий, но настолько низкий процент…

Подскажите, здесь писали про карту (если я правильно помню) с кешбеком 5 процентов на выходные на покупки в онлайн. Что за банк и какая карта? И обслуживание у нее бесплатное?
taya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:48

taya77 это вам в ветку укрсиббанка, у меня в альфе тоже печальный кешбек...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН КоКо Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:53

Alfa_Bank

а веб-маб сеголдня работать будет?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:58

Re: Альфа-Банк

Не работает https://my.alfabank.com.ua/,предлагает воспользоваться моб.приложением - однако и там платеж совершить невозможно --- что за х. и когда это прекратится?
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:00

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER, Бекас, добрый день. Работаем над исправлением.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:03

Alfa_Bank лучше бы просто гуляли \ничего не трогали - так бы все работало бы и люди были бы довольны
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:09

Кады будит работать шонибутЬ в Альфе? С 10:00 усьо лежит, савсем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:31

  clientage написав:Кады будит работать шонибутЬ в Альфе? С 10:00 усьо лежит, савсем

После 18:00 всегда прекрасно работает :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:34

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Кады будит работать шонибутЬ в Альфе? С 10:00 усьо лежит, савсем
1е число стабильно все!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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