Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 10:20
_PORT_UA написав:
Когда происходит капитализация по Доходном сейфу? По Сбер счету уже есть проводка,по Доходному нет.
_PORT_UA, добрый день. Должны быть доступны сегодня после 11:00.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 01 лип, 2020 10:35
Кешбек в этом месяце просто ужас – сплошные 2%. АЗС, здоров'я, все для дому, краса та догляд, маркетплейс, одяг та взуття, кафе та ресторани – все по 2%. Продукти – 1%, розваги – 5%. Правда, книги – 20%. Но мне это вообще неактуально, особенно учитывая, что в прошлом месяце в Моно было 20 на книги. Вроде можешь выбрать 5 категорий, но настолько низкий процент…
Подскажите, здесь писали про карту (если я правильно помню) с кешбеком 5 процентов на выходные на покупки в онлайн. Что за банк и какая карта? И обслуживание у нее бесплатное?
taya77
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Додано: Сер 01 лип, 2020 10:48
taya77 это вам в ветку укрсиббанка, у меня в альфе тоже печальный кешбек...
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН КоКо Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Сер 01 лип, 2020 10:53
Alfa_Bank а веб-маб сеголдня работать будет?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Додано: Сер 01 лип, 2020 10:58
Не работает
https://my.alfabank.com.ua/
,предлагает воспользоваться моб.приложением - однако и там платеж совершить невозможно --- что за х. и когда это прекратится?
Бекас
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:00
IMPRINTER, Бекас, добрый день. Работаем над исправлением.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8924
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Подякував: 73 раз.
Подякували: 783 раз.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:03
Alfa_Bank лучше бы просто гуляли \ничего не трогали - так бы все работало бы и люди были бы довольны
Бекас
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:09
Кады будит работать шонибутЬ в Альфе? С 10:00 усьо лежит, савсем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:31
clientage написав:
Кады будит работать шонибутЬ в Альфе? С 10:00 усьо лежит, савсем
После 18:00 всегда прекрасно работает
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:34
clientage написав:Кады будит работать шонибутЬ в Альфе? С 10:00 усьо лежит, савсем
1е число стабильно все!
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anis
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