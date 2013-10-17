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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:40
anis написав:
clientage написав:Кады будит работать шонибутЬ в Альфе? С 10:00 усьо лежит, савсем
1е число стабильно все!
Мобайл не работает но пуши приходят как такое может быть?
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