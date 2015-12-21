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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8723872487258726>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:40

  anis написав:
clientage написав:Кады будит работать шонибутЬ в Альфе? С 10:00 усьо лежит, савсем
1е число стабильно все!


Мобайл не работает но пуши приходят как такое может быть?
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:06

ничег оен работает всё лежит - сэп отправить невозможно
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:17

Re: Альфа-Банк

надеюсь,что они там на обед уйдут и все заработает...
Бекас
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Повідомлень: 370
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:19

  Бекас написав:надеюсь,что они там на обед уйдут и все заработает...

швидше навпаки :) вернуться ситі наїджені і все відремонтують!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:50

  Striker написав:Ураа, продукты подвезли. Как раз просил 2% недавно. :P

Сколько же человеку нужно мало для счастья! :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:07

  rollo написав:Сколько же человеку нужно мало для счастья! :D

А то! У меня Сильпо под боком нет и я не сторонник того, чтобы заказывать продукты на сайте, хоть и с 5% кэшбэком.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:08

  IMPRINTER написав:ничег оен работает всё лежит - сэп отправить невозможно

Заработало. Кредитку с ультры пополнить не дало, но отправить на ибан кредитки получилось, пока жду зачисления...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:09

epic fail какой-то

за 3 часа таки шаблоны отобразились для оплаты, смс приходит, но страница для ввода подтверждения не может загрузиться...

ну и в аппе снять деньги с доходного сейфа без шансов - "операцiя неуспiшна"

и кнопочка "дуже шкода" - легкий троллинг )))

UPDATE - а деньги успешно перекинули на карту, забавно
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:12

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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:15

Alfa_Bank, добрый день!
Скажите,есть надежды что заработает сегодня МАБ или приложение?!? Это уже просто издевательство :cry:
Lost
 
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