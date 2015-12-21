Мобайл не работает но пуши приходят как такое может быть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:40
Додано: Сер 01 лип, 2020 12:06
ничег оен работает всё лежит - сэп отправить невозможно
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 01 лип, 2020 12:17
Re: Альфа-Банк
надеюсь,что они там на обед уйдут и все заработает...
Додано: Сер 01 лип, 2020 12:19
швидше навпаки вернуться ситі наїджені і все відремонтують!
+50грн !
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:50
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:07
А то! У меня Сильпо под боком нет и я не сторонник того, чтобы заказывать продукты на сайте, хоть и с 5% кэшбэком.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:08
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:09
epic fail какой-то
за 3 часа таки шаблоны отобразились для оплаты, смс приходит, но страница для ввода подтверждения не может загрузиться...
ну и в аппе снять деньги с доходного сейфа без шансов - "операцiя неуспiшна"
и кнопочка "дуже шкода" - легкий троллинг )))
UPDATE - а деньги успешно перекинули на карту, забавно
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:12
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:15
Alfa_Bank, добрый день!
Скажите,есть надежды что заработает сегодня МАБ или приложение?!? Это уже просто издевательство
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