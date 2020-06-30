cdj2 написав:Alfa_Bank Вчера сервис НЕ работал. Можете просмотреть историю попыток входа. Я с 20:00 до 23:40 пытался войти, но банк так и не прислал код для входа. Всё время вылетало по таймауту. Коды конечно потом пришли, но с задержкой в 30-40 минут и были неактуальными. Про каналы знаю, и именно МАБ не работал.
Странно, но не вижу ни попыток входа, ни кодов за вчера в указанное время Напишите номер телефона, на который приходили коды с запозданием, пожалуйста.
Отправил в личку скриншот. Ещё раз повторюсь - вебморда не работала ещё вчера вечером.
Alfa_Bank Уважаемый представитель! Такой вопрос: заканчивается вклад в гривне. 1. Можно ли в день его окончания сконвертировать вклад в доллары в Приложении и в этот же день получить в долларах? На какую сумму, кстати, можно покупать валюту в Приложении за один раз? 2. Чтоб без комиссии, обращаться нужно к менеджеру сначала, а не в кассу? 3. За сколько дней сейчас нужно заказывать? Можно сразу в отделении или нужно в колл-центре? Спасибо!
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Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! Такой вопрос: заканчивается вклад в гривне. 1. Можно ли в день его окончания сконвертировать вклад в доллары в Приложении и в этот же день получить в долларах? На какую сумму, кстати, можно покупать валюту в Приложении за один раз? 2. Чтоб без комиссии, обращаться нужно к менеджеру сначала, а не в кассу? 3. За сколько дней сейчас нужно заказывать? Можно сразу в отделении или нужно в колл-центре? Спасибо!
1 - можно 2 - после конвертации не будет считаться возвратом с депозита 3 - зависит от времени заказа.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! Такой вопрос: заканчивается вклад в гривне. 1. Можно ли в день его окончания сконвертировать вклад в доллары в Приложении и в этот же день получить в долларах? На какую сумму, кстати, можно покупать валюту в Приложении за один раз? 2. Чтоб без комиссии, обращаться нужно к менеджеру сначала, а не в кассу? 3. За сколько дней сейчас нужно заказывать? Можно сразу в отделении или нужно в колл-центре? Спасибо!
Annet_, добрый день. 1. Обменять возможно. Если сумма больше 2000 грн. в эквиваленте, лучше заказать в КЦ или чате. Заказываем на второй раб.банковский день. Max. сумма одной покупки валюты в приложении - до 999 999 EUR/USD (количество операций не ограничено). 2. Если вы совершаете валютообмен в приложении, то снятие этой суммы уже не считается снятием депозитных средств (т.к. снимаете с другого счета и другую валюту). Но по нашим ПУ есть два бесплатных снятия в кассе. 3. Дата заказа + 2 раб.дня. Заказать можно в отделении, КЦ.
Аlександр написав:Не, Alfa_Bank, очень неудобно с этим Доходным Сейфом. Вместо него, все же сделайте процент на остаток картсчета. Бо чувствуешь абсолютно не нужные ограничения в своих действиях. Во-первых. Приходится на картсчете держать небольшие суммы, - от нескольких сотен до пары тысяч, чтобы не терять на процентах. Это примерно, как кол-во повседневной налички в бумажнике у людей, которые не пользуются картами.
Во-вторых. Бывают моменты, когда не знаешь, какую сумму придется потратить. Например, услуги стоматолога, которые могут ограничиться банальным осмотром, а могут и сразу обойтись лечением за несколько тысяч гривен.
И в-третьих. Неожиданный и неприятный момент с отсутствием доступа к МАБу, а значит и к Доходному Сейфу.
Со сходсейфом аккуратно, бывают ситуации, когда ваши деньги недоступны, вааще недоступны со словами "ведутся работы по восстановлению доступа".
Ну вот нам и Троянский Сейф... Единственное уязвимое место в дебетовых картах. И все же, лучше сделайте процент на остаток картсчета, чтобы абсолютно уверенно чувствовать себя на все 100% в пакете Graphite
А свои лимиты безопасности каждый установит сам.
Востаннє редагувалось Аlександр в Сер 01 лип, 2020 15:21, всього редагувалось 2 разів.