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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8725872687278728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:41

  cdj2 написав:
  Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:Alfa_Bank
Вчера сервис НЕ работал. Можете просмотреть историю попыток входа. Я с 20:00 до 23:40 пытался войти, но банк так и не прислал код для входа. Всё время вылетало по таймауту. Коды конечно потом пришли, но с задержкой в 30-40 минут и были неактуальными.
Про каналы знаю, и именно МАБ не работал.

Странно, но не вижу ни попыток входа, ни кодов за вчера в указанное время :? Напишите номер телефона, на который приходили коды с запозданием, пожалуйста.

Отправил в личку скриншот. Ещё раз повторюсь - вебморда не работала ещё вчера вечером.

Спасибо.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:43

  Dikoy написав:
  Alfa_Bank написав:Dikoy, добрый день. Это не плановые работы, поэтому, заранее никто не знал. Если знаем наперед, всегда предупреждаем на сайте и в КЦ.

В 10.00 в банке об этом не известно было? Тогда вопросов нет.

Отделение инфо получило чуть позже.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:53

Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Такой вопрос: заканчивается вклад в гривне.
1. Можно ли в день его окончания сконвертировать вклад в доллары в Приложении и в этот же день получить в долларах? На какую сумму, кстати, можно покупать валюту в Приложении за один раз?
2. Чтоб без комиссии, обращаться нужно к менеджеру сначала, а не в кассу?
3. За сколько дней сейчас нужно заказывать? Можно сразу в отделении или нужно в колл-центре?
Спасибо!
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:58

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Такой вопрос: заканчивается вклад в гривне.
1. Можно ли в день его окончания сконвертировать вклад в доллары в Приложении и в этот же день получить в долларах? На какую сумму, кстати, можно покупать валюту в Приложении за один раз?
2. Чтоб без комиссии, обращаться нужно к менеджеру сначала, а не в кассу?
3. За сколько дней сейчас нужно заказывать? Можно сразу в отделении или нужно в колл-центре?
Спасибо!

1 - можно
2 - после конвертации не будет считаться возвратом с депозита
3 - зависит от времени заказа.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:58

включили ИВЛ ... даже удалось отправить один сєп
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:07

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Такой вопрос: заканчивается вклад в гривне.
1. Можно ли в день его окончания сконвертировать вклад в доллары в Приложении и в этот же день получить в долларах? На какую сумму, кстати, можно покупать валюту в Приложении за один раз?
2. Чтоб без комиссии, обращаться нужно к менеджеру сначала, а не в кассу?
3. За сколько дней сейчас нужно заказывать? Можно сразу в отделении или нужно в колл-центре?
Спасибо!

Annet_, добрый день.
1. Обменять возможно. Если сумма больше 2000 грн. в эквиваленте, лучше заказать в КЦ или чате. Заказываем на второй раб.банковский день. Max. сумма одной покупки валюты в приложении - до 999 999 EUR/USD (количество операций не ограничено).
2. Если вы совершаете валютообмен в приложении, то снятие этой суммы уже не считается снятием депозитных средств (т.к. снимаете с другого счета и другую валюту). Но по нашим ПУ есть два бесплатных снятия в кассе.
3. Дата заказа + 2 раб.дня. Заказать можно в отделении, КЦ.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:15

  Water написав:
  Аlександр написав:Не, Alfa_Bank, очень неудобно с этим Доходным Сейфом. Вместо него, все же сделайте процент на остаток картсчета. Бо чувствуешь абсолютно не нужные ограничения в своих действиях.
Во-первых. Приходится на картсчете держать небольшие суммы, - от нескольких сотен до пары тысяч, чтобы не терять на процентах. Это примерно, как кол-во повседневной налички в бумажнике у людей, которые не пользуются картами.

Во-вторых. Бывают моменты, когда не знаешь, какую сумму придется потратить. Например, услуги стоматолога, которые могут ограничиться банальным осмотром, а могут и сразу обойтись лечением за несколько тысяч гривен.

И в-третьих. Неожиданный и неприятный момент с отсутствием доступа к МАБу, а значит и к Доходному Сейфу.

Со сходсейфом аккуратно, бывают ситуации, когда ваши деньги недоступны, вааще недоступны со словами "ведутся работы по восстановлению доступа".

Ну вот нам и Троянский Сейф...
Единственное уязвимое место в дебетовых картах. И все же, лучше сделайте процент на остаток картсчета, чтобы абсолютно уверенно чувствовать себя на все 100% в пакете Graphite :)

Зображення

А свои лимиты безопасности каждый установит сам.
Востаннє редагувалось Аlександр в Сер 01 лип, 2020 15:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:17

Даа, верните Лёшика, нуу пожааалуйста!
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