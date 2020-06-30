Додано: Сер 01 лип, 2020 14:53

Alfa_Bank

Уважаемый представитель!

Такой вопрос: заканчивается вклад в гривне.

1. Можно ли в день его окончания сконвертировать вклад в доллары в Приложении и в этот же день получить в долларах? На какую сумму, кстати, можно покупать валюту в Приложении за один раз?

2. Чтоб без комиссии, обращаться нужно к менеджеру сначала, а не в кассу?

3. За сколько дней сейчас нужно заказывать? Можно сразу в отделении или нужно в колл-центре?

Спасибо!

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