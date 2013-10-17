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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8727872887298730>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:07

  Бекас написав:ну шо там - когда заработает?

Уже совсем скоро :idea:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:09

  Rainbow написав:З самого ранку намагаюсь поповнити депозит з ощадного рахунку, після введення коду підтвердження пише помилку, це так у всіх?

Rainbow, доброго дня. Сьогодні спостерігаються проблеми в роботі сервісу. Ми працюємо над виправленням ситуації. Перепрошую за незручності.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:09

Alfa_Bank

а отправленные сепы ушли?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:13

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а отправленные сепы ушли?

Да.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:16

  Rainbow написав:З самого ранку намагаюсь поповнити депозит з ощадного рахунку, після введення коду підтвердження пише помилку, це так у всіх?

у всех
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:23

Alfa_Bank я правильно понимаю, что гривневый доходный сейф сейчас выгоднее, чем короткие депо линейки Mobile? ДС - 9%, месячный депо - 8.5%? Вот это поворот :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:28

  Seva написав:Alfa_Bank я правильно понимаю, что гривневый доходный сейф сейчас выгоднее, чем короткие депо линейки Mobile? ДС - 9%, месячный депо - 8.5%? Вот это поворот :mrgreen:

9 % на ДС есть не у всех ПУ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:40

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а отправленные сепы ушли?

Да.

Кадааа?! После 15:16 были отправки? 8)


отбой карабельной тревоги
в течениие 1.5ч обе торпеды прошли четко по кильватеру в корму эсминцев
Наблюдаю поражение цели
Альфа, спасибо за работу!
Но нервы потрепали седня как никогда :(
Впредь на задание по 1м числам не выхожу
Востаннє редагувалось clientage в Сер 01 лип, 2020 16:49, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:45

  cdj2 написав:[
Многие банки имеют аптайм близок к 99% Тут если будет 80% то уже хорошо. То криворукие полезут куда не надо и забудут поменять алгоритмы расчёта той же комиссии, то не предусмотрят алгоритмы отката транзакции в случае сбоя, то вообще всё висит. И банк кстати не из бедных. Деньги у него есть. Но такое впечатление что всех нормальных сотрудников, которые хоть на что-то способны, убирают и на их место набирают студентов. А потом удивляются тому что гигантский отток клиентов пошёл. Команда того же постернака сделала хорошие вещи, разбавив их некислыми багами. Хоть и Постернак - имя нарицательное, но во время его работы хоть более-менее всё работало.


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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:48

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а отправленные сепы ушли?

Да.

Кадааа?! После 15:16 были отправки? 8)

СЕПы в др.банки успешно созданные уходят на протяжении 15 минут.
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