|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:07
Бекас написав:
ну шо там - когда заработает?
Уже совсем скоро
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8936
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 783 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:09
Rainbow написав:
З самого ранку намагаюсь поповнити депозит з ощадного рахунку, після введення коду підтвердження пише помилку, це так у всіх?
Rainbow, доброго дня. Сьогодні спостерігаються проблеми в роботі сервісу. Ми працюємо над виправленням ситуації. Перепрошую за незручності.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8936
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 783 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:09
Alfa_Bank
а отправленные сепы ушли?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 37448
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 5960 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:13
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а отправленные сепы ушли?
Да.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8936
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 783 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:16
Rainbow написав:
З самого ранку намагаюсь поповнити депозит з ощадного рахунку, після введення коду підтвердження пише помилку, це так у всіх?
у всех
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11326
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 1582 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:23
Alfa_Bank
я правильно понимаю, что гривневый доходный сейф сейчас выгоднее, чем короткие депо линейки Mobile? ДС - 9%, месячный депо - 8.5%? Вот это поворот
-
Seva
-
-
- Повідомлень: 306
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:28
Seva написав:Alfa_Bank
я правильно понимаю, что гривневый доходный сейф сейчас выгоднее, чем короткие депо линейки Mobile? ДС - 9%, месячный депо - 8.5%? Вот это поворот
9 % на ДС есть не у всех ПУ.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8936
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 783 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:40
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а отправленные сепы ушли?
Да.
Кадааа?! После 15:16 были отправки?
отбой карабельной тревоги
в течениие 1.5ч обе торпеды прошли четко по кильватеру в корму эсминцев
Наблюдаю поражение цели
Альфа, спасибо за работу!
Но нервы потрепали седня как никогда
Впредь на задание по 1м числам не выхожу
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 01 лип, 2020 16:49, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31806
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2529 раз.
- Подякували: 3708 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:45
cdj2 написав:
[
Многие банки имеют аптайм близок к 99% Тут если будет 80% то уже хорошо. То криворукие полезут куда не надо и забудут поменять алгоритмы расчёта той же комиссии, то не предусмотрят алгоритмы отката транзакции в случае сбоя, то вообще всё висит. И банк кстати не из бедных. Деньги у него есть. Но такое впечатление что всех нормальных сотрудников, которые хоть на что-то способны, убирают и на их место набирают студентов. А потом удивляются тому что гигантский отток клиентов пошёл.
Команда того же постернака сделала хорошие вещи, разбавив их некислыми багами. Хоть и Постернак - имя нарицательное, но во время его работы хоть более-менее всё работало.
Letter One
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:48
clientage написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а отправленные сепы ушли?
Да.
Кадааа?! После 15:16 были отправки?
СЕПы в др.банки успешно созданные уходят на протяжении 15 минут.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8936
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 783 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|604
|86417
|
Сер 01 лип, 2020 17:25
sens
|
|405
|81691
|
Сер 01 лип, 2020 17:23
sens
|
|41476
|5018288
|
|