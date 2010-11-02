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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8728872987308731>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:51

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Кадааа?! После 15:16 были отправки? 8)

СЕПы в др.банки успешно созданные уходят на протяжении 15 минут.

Иееес, токошо на востоке и 3я цель поражена
Дякую

Жду 4ю, групповую. Был навес на коней :mrgreen:
Оппа. Разрешите доложить! В 17:01 наконец то был нанесен удар и по коням

Итого все 4 цели поражены массированным ударом, начиная с 15:16
Мона и отметить енто дело!
Но больше, 1го числа, в Алку и не заглядываю, хватит, нервы ни к черту уже :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:07

  Alfa_Bank написав:СЕПы в др.банки успешно созданные уходят на протяжении 15 минут.

Т.е. что, СЕПы не строем ходят? А каждый сам по себе?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:29

  lubopytnaya написав:
  Alfa_Bank написав:СЕПы в др.банки успешно созданные уходят на протяжении 15 минут.

Т.е. что, СЕПы не строем ходят? А каждый сам по себе?

lubopytnaya, добрый день. Можно и так сказать. По расписанию три раза в день они у же не ходят.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:30

такси и транспорт дали 10%. Вроде такое никто не публиковал. Тем более такси в этом месяце больше ни у кого нет. Статус мой какой-то средний. Так что Аллочке цемки ;)
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:43

  Ромасик написав:такси и транспорт дали 10%. Вроде такое никто не публиковал. Тем более такси в этом месяце больше ни у кого нет. Статус мой какой-то средний. Так что Аллочке цемки ;)

Мне гарсона Алла давала 15%, но я на таксо практические не езжу...либо метро, либо личное авто.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:30

  Ромасик написав:такси и транспорт дали 10%. Вроде такое никто не публиковал. Тем более такси в этом месяце больше ни у кого нет. Статус мой какой-то средний. Так что Аллочке цемки ;)

Есть такси, но 5%. Возможно, потому что это единственная категория, где у меня за пару предыдущих месяцев были хоть какие-то орехи. Категория - по-новомодному, пока ещё капитан. Ещё сказывается прошлогодний летний заграничный кутёж, как год пройдёт - стану совсем нищебродом.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:44

  Аlександр написав:
  Water написав:
  Аlександр написав:Не, Alfa_Bank, очень неудобно с этим Доходным Сейфом. Вместо него, все же сделайте процент на остаток картсчета. Бо чувствуешь абсолютно не нужные ограничения в своих действиях.
Во-первых. Приходится на картсчете держать небольшие суммы, - от нескольких сотен до пары тысяч, чтобы не терять на процентах. Это примерно, как кол-во повседневной налички в бумажнике у людей, которые не пользуются картами.

Во-вторых. Бывают моменты, когда не знаешь, какую сумму придется потратить. Например, услуги стоматолога, которые могут ограничиться банальным осмотром, а могут и сразу обойтись лечением за несколько тысяч гривен.

И в-третьих. Неожиданный и неприятный момент с отсутствием доступа к МАБу, а значит и к Доходному Сейфу.

Со сходсейфом аккуратно, бывают ситуации, когда ваши деньги недоступны, вааще недоступны со словами "ведутся работы по восстановлению доступа".

Ну вот нам и Троянский Сейф...
Единственное уязвимое место в дебетовых картах. И все же, лучше сделайте процент на остаток картсчета, чтобы абсолютно уверенно чувствовать себя на все 100% в пакете Graphite :)

Зображення

А свои лимиты безопасности каждый установит сам.

Для этого есть депозит сберегательный работает почти как сейф и почти онлайн (только в выходные на него нельзя закидывать). И с ним нет многих проблем, которые есть со сдох. сейфом. Более того через 15 дней с него можно снять напрямую в отделении. И большой + при р2р на дебетку на сбер можно перекинуть деньги даже в овер и назад на карту эти деньги не вернутся.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:59

это, конечно Аллы не касается, но уклон и еще одна укр. компания такси сегодня проходят с МСС 7375, что не кошерно... :cry:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:06

Re: Альфа-Банк

Снимал деньги с кредитки.
В выписке в колонке дата проведения по счёту: "блокировка". ???

Ранее писало дату проводки по счёту.
Это глюк?
Это новшество с выпиской?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:14

  Ромасик написав:это, конечно Аллы не касается, но уклон и еще одна укр. компания такси сегодня проходят с МСС 7375, что не кошерно...

:o

13 июня Уклон был нормальным! А какая ещё одна компания?
Vorlon
 
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