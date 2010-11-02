Аlександр написав:

Alfa_Bank

И в-третьих. Неожиданный и неприятный момент с отсутствием доступа к МАБу, а значит и к Доходному Сейфу.

Не,, очень неудобно с этим Доходным Сейфом. Вместо него, все же сделайте процент на остаток картсчета. Бо чувствуешь абсолютно не нужные ограничения в своих действиях.Во-первых. Приходится на картсчете держать небольшие суммы, - от нескольких сотен до пары тысяч, чтобы не терять на процентах. Это примерно, как кол-во повседневной налички в бумажнике у людей, которые не пользуются картами.Во-вторых. Бывают моменты, когда не знаешь, какую сумму придется потратить. Например, услуги стоматолога, которые могут ограничиться банальным осмотром, а могут и сразу обойтись лечением за несколько тысяч гривен.