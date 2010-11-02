Ромасик написав:такси и транспорт дали 10%. Вроде такое никто не публиковал. Тем более такси в этом месяце больше ни у кого нет. Статус мой какой-то средний. Так что Аллочке цемки
Есть такси, но 5%. Возможно, потому что это единственная категория, где у меня за пару предыдущих месяцев были хоть какие-то орехи. Категория - по-новомодному, пока ещё капитан. Ещё сказывается прошлогодний летний заграничный кутёж, как год пройдёт - стану совсем нищебродом.
Аlександр написав:Не, Alfa_Bank, очень неудобно с этим Доходным Сейфом. Вместо него, все же сделайте процент на остаток картсчета. Бо чувствуешь абсолютно не нужные ограничения в своих действиях. Во-первых. Приходится на картсчете держать небольшие суммы, - от нескольких сотен до пары тысяч, чтобы не терять на процентах. Это примерно, как кол-во повседневной налички в бумажнике у людей, которые не пользуются картами.
Во-вторых. Бывают моменты, когда не знаешь, какую сумму придется потратить. Например, услуги стоматолога, которые могут ограничиться банальным осмотром, а могут и сразу обойтись лечением за несколько тысяч гривен.
И в-третьих. Неожиданный и неприятный момент с отсутствием доступа к МАБу, а значит и к Доходному Сейфу.
Со сходсейфом аккуратно, бывают ситуации, когда ваши деньги недоступны, вааще недоступны со словами "ведутся работы по восстановлению доступа".
Ну вот нам и Троянский Сейф... Единственное уязвимое место в дебетовых картах. И все же, лучше сделайте процент на остаток картсчета, чтобы абсолютно уверенно чувствовать себя на все 100% в пакете Graphite
А свои лимиты безопасности каждый установит сам.
Для этого есть депозит сберегательный работает почти как сейф и почти онлайн (только в выходные на него нельзя закидывать). И с ним нет многих проблем, которые есть со сдох. сейфом. Более того через 15 дней с него можно снять напрямую в отделении. И большой + при р2р на дебетку на сбер можно перекинуть деньги даже в овер и назад на карту эти деньги не вернутся.