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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8728872987308731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:31

  Vorlon написав:
  Ромасик написав:это, конечно Аллы не касается, но уклон и еще одна укр. компания такси сегодня проходят с МСС 7375, что не кошерно...

:o
13 июня Уклон был нормальным! А какая ещё одна компания?

White cab
верю, что уклон был нормальным. Теперь проверяйте.
Поскольку все наши работают через ликпей/фонду, боюсь, их пытаются щемить тем, что они не службы такси, и инфо-сервисы.
болт сегодня норм, 4121.
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Ромасик
 
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  #<1 ... 8728872987308731
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