White cab
верю, что уклон был нормальным. Теперь проверяйте.
Поскольку все наши работают через ликпей/фонду, боюсь, их пытаются щемить тем, что они не службы такси, и инфо-сервисы.
болт сегодня норм, 4121.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 20:31
White cab
верю, что уклон был нормальным. Теперь проверяйте.
Поскольку все наши работают через ликпей/фонду, боюсь, их пытаются щемить тем, что они не службы такси, и инфо-сервисы.
болт сегодня норм, 4121.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:10
Re: Альфа-Банк
Це за дивним збігом перестав робити онлайн-обмін валют після заяви про звільнення Якова?
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:16
Это не глюк, а одно из преимуществ Альфы. Если снимать наличку с карт ЕКО или Готивка в правильных банкоматах можно до 5 дней пользоваться ими абсолютно бесплатно! Проводка если Вы снимали наличку в банкомате Альфы будет на следующий день утром, если в "Неальфе" в основном через день!
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