RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8728872987308731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:31

  Vorlon написав:
  Ромасик написав:это, конечно Аллы не касается, но уклон и еще одна укр. компания такси сегодня проходят с МСС 7375, что не кошерно...

:o
13 июня Уклон был нормальным! А какая ещё одна компания?

White cab
верю, что уклон был нормальным. Теперь проверяйте.
Поскольку все наши работают через ликпей/фонду, боюсь, их пытаются щемить тем, что они не службы такси, и инфо-сервисы.
болт сегодня норм, 4121.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 30.03.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:57

Когда начнуть ходить р2р с карт Аллы?
anikola13
 
Повідомлень: 836
З нами з: 08.02.13
Подякував: 96 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:10

Re: Альфа-Банк

Це за дивним збігом перестав робити онлайн-обмін валют після заяви про звільнення Якова?
stryzhko
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 04.10.16
Подякував: 282 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:16

  BigMan написав:Снимал деньги с кредитки.
В выписке в колонке дата проведения по счёту: "блокировка". ???

Ранее писало дату проводки по счёту.
Это глюк?
Это новшество с выпиской?

Это не глюк, а одно из преимуществ Альфы. Если снимать наличку с карт ЕКО или Готивка в правильных банкоматах можно до 5 дней пользоваться ими абсолютно бесплатно! Проводка если Вы снимали наличку в банкомате Альфы будет на следующий день утром, если в "Неальфе" в основном через день!
Fylhtq
 
Повідомлень: 129
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:16

При попытки покупки долларов через приложение гривну списало, написало про ошибку и на этом все. Причем списало даже без подтверждающего смс. Альфа, что это за выбрыки? Когда гривна на карту вернется?
dedmvi
 
Повідомлень: 203
З нами з: 03.01.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:22

  anikola13 написав:Когда начнуть ходить р2р с карт Аллы?

А когда перестали?
M-Audio
 
Повідомлень: 1763
З нами з: 23.03.11
Подякував: 302 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:22

  dedmvi написав:При попытки покупки долларов через приложение гривну списало, написало про ошибку и на этом все. Причем списало даже без подтверждающего смс. Альфа, что это за выбрыки? Когда гривна на карту вернется?

dedmvi, добрый день. Валютообмен проходит без кода подтверждения. Напишите ИНН в ЛС, проверю, что с операцией.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8939
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:23

АПЯТЪ! С Алкой не заскучаеШЪ!
Доверка на Хроме слитела :evil:
Снес кукки :evil:
Выписка в МАБе по кредиткам не фурычит :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31810
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3709 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:48

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, видя здесь частые жалобы на работу интернет-банкинга, хочу спросить. У вас МАБ тоже паутинкой зарос, как экран одного из ваших банкоматов (A2409898)?.. :D
ЗображенняЗображення

PS Да и стоило следить за имиджем банкомата, всё таки на предприятии он стоит, если банку интересно перетянуть на себя зарплатников.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 08.03.18
Подякував: 150 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:56

  MASolomko написав:Alfa_Bank, видя здесь частые жалобы на работу интернет-банкинга, хочу спросить. У вас МАБ тоже паутинкой зарос, как экран одного из ваших банкоматов (A2409898)?.. :D

PS Да и стоило следить за имиджем банкомата, всё таки на предприятии он стоит, если банку интересно перетянуть на себя зарплатников.

MASolomko, добрый день. Спасибо за сигнал.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8939
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8728872987308731
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1829, 1830, 1831
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18301 2565223
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 08:59
Искатель
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4148, 4149, 4150
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41492 5020020
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 08:53
Искатель
ОТП БАНК 1 ... 643, 644, 645
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6445 1455451
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 08:45
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18302)
02.07.2020 08:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.