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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:42
Re: Альфа-Банк
Альфа мобильный опять не работает, а купить же можно только через телефон? Через
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:45
Re: Альфа-Банк
В мобильный не заходит вообще!
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:52
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:18
Alfa_Bank
Доброго дня!
В чому сенс? У мене був пакет Ультра (вже давно), приніс кругленьку суму в банк і співробітник відкрив Блек, ну може йому так треба, то ок, але! Я не буду тримати 250+ на постійній основі, то чи можу я закрити цей Блек і лишиту Ультру? Бо співробітник повідомив, що то старі пакетні пропозиції і їх поступово виводять з ринку і будуть лише нові, тому і запитую.
І чи варто мені взагалі закривати стару Ультру?
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:25
Rainbow, доброго дня. Старі Пакети вже не перевипускаються. Ультра буде діяти до найближчого перевипуску, а далі доведеться обрати новий Пакет.
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