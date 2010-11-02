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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8729873087318732

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Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:42

Re: Альфа-Банк

Альфа мобильный опять не работает, а купить же можно только через телефон? Через https://my.alfabank.com.ua/ обемена валют нет?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6280
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 758 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:45

Re: Альфа-Банк

В мобильный не заходит вообще!
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6280
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 758 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:52

  varlo написав:В мобильный не заходит вообще!

varlo, добрый день. Мобайл работает. Попробуйте повторить попытку.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8941
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 784 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:18

Alfa_Bank
Доброго дня!
В чому сенс? У мене був пакет Ультра (вже давно), приніс кругленьку суму в банк і співробітник відкрив Блек, ну може йому так треба, то ок, але! Я не буду тримати 250+ на постійній основі, то чи можу я закрити цей Блек і лишиту Ультру? Бо співробітник повідомив, що то старі пакетні пропозиції і їх поступово виводять з ринку і будуть лише нові, тому і запитую.
І чи варто мені взагалі закривати стару Ультру?
Rainbow
 
Повідомлень: 2868
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 582 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:25

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Доброго дня!
В чому сенс? У мене був пакет Ультра (вже давно), приніс кругленьку суму в банк і співробітник відкрив Блек, ну може йому так треба, то ок, але! Я не буду тримати 250+ на постійній основі, то чи можу я закрити цей Блек і лишиту Ультру? Бо співробітник повідомив, що то старі пакетні пропозиції і їх поступово виводять з ринку і будуть лише нові, тому і запитую.
І чи варто мені взагалі закривати стару Ультру?

Rainbow, доброго дня. Старі Пакети вже не перевипускаються. Ультра буде діяти до найближчого перевипуску, а далі доведеться обрати новий Пакет.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8941
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 784 раз.
 
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  #<1 ... 8729873087318732
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