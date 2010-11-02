Alfa_Bank Доброго дня! В чому сенс? У мене був пакет Ультра (вже давно), приніс кругленьку суму в банк і співробітник відкрив Блек, ну може йому так треба, то ок, але! Я не буду тримати 250+ на постійній основі, то чи можу я закрити цей Блек і лишиту Ультру? Бо співробітник повідомив, що то старі пакетні пропозиції і їх поступово виводять з ринку і будуть лише нові, тому і запитую. І чи варто мені взагалі закривати стару Ультру?
Rainbow написав:Alfa_Bank Доброго дня! В чому сенс? У мене був пакет Ультра (вже давно), приніс кругленьку суму в банк і співробітник відкрив Блек, ну може йому так треба, то ок, але! Я не буду тримати 250+ на постійній основі, то чи можу я закрити цей Блек і лишиту Ультру? Бо співробітник повідомив, що то старі пакетні пропозиції і їх поступово виводять з ринку і будуть лише нові, тому і запитую. І чи варто мені взагалі закривати стару Ультру?
Rainbow, доброго дня. Старі Пакети вже не перевипускаються. Ультра буде діяти до найближчого перевипуску, а далі доведеться обрати новий Пакет.
Rainbow написав:Alfa_Bank Доброго дня! В чому сенс? У мене був пакет Ультра (вже давно), приніс кругленьку суму в банк і співробітник відкрив Блек, ну може йому так треба, то ок, але! Я не буду тримати 250+ на постійній основі, то чи можу я закрити цей Блек і лишиту Ультру? Бо співробітник повідомив, що то старі пакетні пропозиції і їх поступово виводять з ринку і будуть лише нові, тому і запитую. І чи варто мені взагалі закривати стару Ультру?
Rainbow, доброго дня. Старі Пакети вже не перевипускаються. Ультра буде діяти до найближчого перевипуску, а далі доведеться обрати новий Пакет.
Rainbow написав:Alfa_Bank Доброго дня! В чому сенс? У мене був пакет Ультра (вже давно), приніс кругленьку суму в банк і співробітник відкрив Блек, ну може йому так треба, то ок, але! Я не буду тримати 250+ на постійній основі, то чи можу я закрити цей Блек і лишиту Ультру? Бо співробітник повідомив, що то старі пакетні пропозиції і їх поступово виводять з ринку і будуть лише нові, тому і запитую. І чи варто мені взагалі закривати стару Ультру?
Rainbow, доброго дня. Старі Пакети вже не перевипускаються. Ультра буде діяти до найближчого перевипуску, а далі доведеться обрати новий Пакет.