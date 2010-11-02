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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8730873187328733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:01

Alfa_Bank, Подскажите по продлению депо. Как считаются проценты ?
Непрерывно, или как в привате, есть лаг в несколько дней, когда тело депо лежит на отдельном счете до востребования под 0.01% ?
Kalgan
 
Повідомлень: 390
З нами з: 02.01.19
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:08

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.

А если на карту, а дальше банкомат или - 2 беспл. снятия в кассе. Отлежка 14 дней нужна или нет ?

Kalgan, добрый день. Не нужно.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8945
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 784 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:17

  Kalgan написав:Alfa_Bank, Подскажите по продлению депо. Как считаются проценты ?
Непрерывно, или как в привате, есть лаг в несколько дней, когда тело депо лежит на отдельном счете до востребования под 0.01% ?

Уточняю.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8945
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 784 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:23

Re: Альфа-Банк

кто нить оплачивал посылки получаемые на Justin?
особенно от интертопа интересует. как там с МСС ?
mephala
 
Повідомлень: 6936
З нами з: 07.04.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 781 раз.
 
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  #<1 ... 8730873187328733
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