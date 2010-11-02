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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:01
Alfa_Bank, Подскажите по продлению депо. Как считаются проценты ?
Непрерывно, или как в привате, есть лаг в несколько дней, когда тело депо лежит на отдельном счете до востребования под 0.01% ?
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Kalgan
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:08
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.
А если на карту, а дальше банкомат или - 2 беспл. снятия в кассе. Отлежка 14 дней нужна или нет ?
Kalgan, добрый день. Не нужно.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:17
Kalgan написав:
Alfa_Bank, Подскажите по продлению депо. Как считаются проценты ?
Непрерывно, или как в привате, есть лаг в несколько дней, когда тело депо лежит на отдельном счете до востребования под 0.01% ?
Уточняю.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:23
кто нить оплачивал посылки получаемые на Justin?
особенно от интертопа интересует. как там с МСС ?
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mephala
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Чет 02 лип, 2020 13:27
Alien
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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|2565589
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Чет 02 лип, 2020 13:11
Ой+
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