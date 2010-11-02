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Альфа-Банк
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:01
Alfa_Bank, Подскажите по продлению депо. Как считаются проценты ?
Непрерывно, или как в привате, есть лаг в несколько дней, когда тело депо лежит на отдельном счете до востребования под 0.01% ?
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Kalgan
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:08
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.
А если на карту, а дальше банкомат или - 2 беспл. снятия в кассе. Отлежка 14 дней нужна или нет ?
Kalgan, добрый день. Не нужно.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:17
Kalgan написав:
Alfa_Bank, Подскажите по продлению депо. Как считаются проценты ?
Непрерывно, или как в привате, есть лаг в несколько дней, когда тело депо лежит на отдельном счете до востребования под 0.01% ?
Уточняю.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:23
кто нить оплачивал посылки получаемые на Justin?
особенно от интертопа интересует. как там с МСС ?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:07
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.
А если на карту, а дальше банкомат или - 2 беспл. снятия в кассе. Отлежка 14 дней нужна или нет ?
Так в банкомате только бумага.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:17
Fylhtq написав: BigMan написав:
Снимал деньги с кредитки.
В выписке в колонке дата проведения по счёту: "блокировка". ???
Ранее писало дату проводки по счёту.
Это глюк?
Это новшество с выпиской?
Это не глюк, а одно из преимуществ Альфы. Если снимать наличку с карт ЕКО или Готивка в правильных банкоматах можно до 5 дней пользоваться ими абсолютно бесплатно! Проводка если Вы снимали наличку в банкомате Альфы будет на следующий день утром, если в "Неальфе" в основном через день!
Так вопрос был не в этом.
Я спрашивал почему сменилась конкретная дата проводки в выписке, которая светилась сразу при снятии в терминале в отделении,
на надпись блокировка?
Т.е. теперь могут на денёк и просрочить проводку?
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BigMan
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:47
BigMan написав:
Так вопрос был не в этом.
Я спрашивал почему сменилась конкретная дата проводки в выписке, которая светилась сразу при снятии в терминале в отделении,
на надпись блокировка?
Т.е. теперь могут на денёк и просрочить проводку?
Так никто и не понял в чем вопрос.
Снятие в банкомате никогда тем же днём не проводится.
Если сегодня снять в банкомате альфы, то списание завтра, а сегодня блокировка. Если в чужом, то списание в понедельник.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:02
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:
Alfa_Bank, Подскажите по продлению депо. Как считаются проценты ?
Непрерывно, или как в привате, есть лаг в несколько дней, когда тело депо лежит на отдельном счете до востребования под 0.01% ?
Уточняю.
% начисляются со следующего дня после пролонгации. На отдельный счет депозит не перечисляется.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:11
ну это лучше чем у котобанды. но хуже чем у таськи. средина короче
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