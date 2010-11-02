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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8731873287338734>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:01

Alfa_Bank, Подскажите по продлению депо. Как считаются проценты ?
Непрерывно, или как в привате, есть лаг в несколько дней, когда тело депо лежит на отдельном счете до востребования под 0.01% ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:08

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.

А если на карту, а дальше банкомат или - 2 беспл. снятия в кассе. Отлежка 14 дней нужна или нет ?

Kalgan, добрый день. Не нужно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:17

  Kalgan написав:Alfa_Bank, Подскажите по продлению депо. Как считаются проценты ?
Непрерывно, или как в привате, есть лаг в несколько дней, когда тело депо лежит на отдельном счете до востребования под 0.01% ?

Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:23

Re: Альфа-Банк

кто нить оплачивал посылки получаемые на Justin?
особенно от интертопа интересует. как там с МСС ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:07

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.

А если на карту, а дальше банкомат или - 2 беспл. снятия в кассе. Отлежка 14 дней нужна или нет ?

Так в банкомате только бумага.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:17

Re: Альфа-Банк

Fylhtq написав:
  BigMan написав:Снимал деньги с кредитки.
В выписке в колонке дата проведения по счёту: "блокировка". ???

Ранее писало дату проводки по счёту.
Это глюк?
Это новшество с выпиской?

Это не глюк, а одно из преимуществ Альфы. Если снимать наличку с карт ЕКО или Готивка в правильных банкоматах можно до 5 дней пользоваться ими абсолютно бесплатно! Проводка если Вы снимали наличку в банкомате Альфы будет на следующий день утром, если в "Неальфе" в основном через день!
Так вопрос был не в этом.
Я спрашивал почему сменилась конкретная дата проводки в выписке, которая светилась сразу при снятии в терминале в отделении,
на надпись блокировка?
Т.е. теперь могут на денёк и просрочить проводку?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:47

  BigMan написав:Так вопрос был не в этом.
Я спрашивал почему сменилась конкретная дата проводки в выписке, которая светилась сразу при снятии в терминале в отделении,
на надпись блокировка?
Т.е. теперь могут на денёк и просрочить проводку?


Так никто и не понял в чем вопрос.
Снятие в банкомате никогда тем же днём не проводится.
Если сегодня снять в банкомате альфы, то списание завтра, а сегодня блокировка. Если в чужом, то списание в понедельник.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:00

  Vorlon написав:Avatar
Не прикалывайтесь - выбор категорий в Альфе сразу после полуночи всегда недоступен! Ближе к утру появляется. Вот если утром не будет - тогда и беспокоиться :)


я раньше 9 утра туда и не лезу. что бы не смущать смузистов пока не выползут на работу :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:02

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank, Подскажите по продлению депо. Как считаются проценты ?
Непрерывно, или как в привате, есть лаг в несколько дней, когда тело депо лежит на отдельном счете до востребования под 0.01% ?

Уточняю.

% начисляются со следующего дня после пролонгации. На отдельный счет депозит не перечисляется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:11

  rollo написав:
  Striker написав:Ураа, продукты подвезли. Как раз просил 2% недавно. :P

Сколько же человеку нужно мало для счастья! :D


ну это лучше чем у котобанды. но хуже чем у таськи. средина короче :mrgreen:
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