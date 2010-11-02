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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8731873287338734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:25

  mephala написав:
  rollo написав:
  Striker написав:Ураа, продукты подвезли. Как раз просил 2% недавно. :P

Сколько же человеку нужно мало для счастья! :D


ну это лучше чем у котобанды. но хуже чем у таськи. средина короче :mrgreen:


А мне счастья как продукты, не подвезли всего 1%, зато 10% транспорт тоже хорошо
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:24

  ol_zy написав:
  Аlександр написав:Ну вот нам и Троянский Сейф...
Единственное уязвимое место в дебетовых картах. И все же, лучше сделайте процент на остаток картсчета, чтобы абсолютно уверенно чувствовать себя на все 100% в пакете Graphite :)

Зображення

А свои лимиты безопасности каждый установит сам.

Для этого есть депозит сберегательный работает почти как сейф и почти онлайн (только в выходные на него нельзя закидывать). И с ним нет многих проблем, которые есть со сдох. сейфом. Более того через 15 дней с него можно снять напрямую в отделении. И большой + при р2р на дебетку на сбер можно перекинуть деньги даже в овер и назад на карту эти деньги не вернутся.

Все эти Доходные - Ощадные были бы актуальны, если бы карт не было, - проценты на сберкнижку, как в 90-х - начале нулевых. А так... Смотрю, что условия по дебетовым картам заметно проигрывают по кредитным.
Например, VISA Travel с автоматической коробкой передач или же по умолчанию наличием определенной суммы денег на картсчете vs механики Graphite, где каждую передачу вручную приходится переводить с Доходного Сейфа. Да и не факт, что он еще заведется. Это - раз.
2. 3% кешбэк на все и вся vs в основном пары процентов на 4 - 5 категорий.
3. Отсутствие комиссии за конвертацию vs 1% по дебетовым картам.
4. Стоимость SMS-банкинга 15 грн vs 25 грн.
И все это на фоне непрекращающегося месива и рубилова ставок :?
Аlександр
 
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  #<1 ... 8731873287338734
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