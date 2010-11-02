А мне счастья как продукты, не подвезли всего 1%, зато 10% транспорт тоже хорошо
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:25
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:24
Все эти Доходные - Ощадные были бы актуальны, если бы карт не было, - проценты на сберкнижку, как в 90-х - начале нулевых. А так... Смотрю, что условия по дебетовым картам заметно проигрывают по кредитным.
Например, VISA Travel с автоматической коробкой передач или же по умолчанию наличием определенной суммы денег на картсчете vs механики Graphite, где каждую передачу вручную приходится переводить с Доходного Сейфа. Да и не факт, что он еще заведется. Это - раз.
2. 3% кешбэк на все и вся vs в основном пары процентов на 4 - 5 категорий.
3. Отсутствие комиссии за конвертацию vs 1% по дебетовым картам.
4. Стоимость SMS-банкинга 15 грн vs 25 грн.
Зараз переглядають цей форум: Alien, bor, killer bees, ramaz, serzh, vitaliy_berdinskikh і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|