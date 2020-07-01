А мне счастья как продукты, не подвезли всего 1%, зато 10% транспорт тоже хорошо
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:25
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:24
Все эти Доходные - Ощадные были бы актуальны, если бы карт не было, - проценты на сберкнижку, как в 90-х - начале нулевых. А так... Смотрю, что условия по дебетовым картам заметно проигрывают по кредитным.
Например, VISA Travel с автоматической коробкой передач или же по умолчанию наличием определенной суммы денег на картсчете vs механики Graphite, где каждую передачу вручную приходится переводить с Доходного Сейфа. Да и не факт, что он еще заведется. Это - раз.
2. 3% кешбэк на все и вся vs в основном пары процентов на 4 - 5 категорий.
3. Отсутствие комиссии за конвертацию vs 1% по дебетовым картам.
4. Стоимость SMS-банкинга 15 грн vs 25 грн.
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:18
Лучше, чем у Таськи, за счёт рассрочек.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:31
Если не получается снять денег с доходного сейфа, то со сбера уж тем более не получится. Мне так кажется. А речь была именно об этом - платить надо вот сейчас, и деньги есть, только там "мы уже работаем, чтобы это не повторилось".
Процессинг же сам по себе гораздо стабильнее.
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:40
Re: Альфа-Банк
думав взяти якусь карту Альфи для кешбека, бо Моно всі 500 вибираю, але так і не зрозумів яку брати, чи то сайт їх по дебільному написаний чи то я дурний.
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:44
Re: Альфа-Банк
unicdima, а Ви бажаєте кредитну картку чи дебетову?
Якщо кредитну, то дивиться в сторону платіжної картки "Максимум". Без страхування і з PUSH-повідомленнями картка буде наближена до Чорної картки monobank.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:52
до картки Максимум не знайшов тарифи.
до Максимум-готівка тарифи знайшов але побачив там таке- "Сума щомісячного платежу, грн. 277 грн." Це що плата за обслуговування картки?
І проценти на власні кошти не нараховуються?
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:12
Кешью
Альфа-банк, а что, сделать возврат арахиса-кешбека уже можно только на кредитку? Вроде раньше делать возврат можно было на дебетку. А сейчас, даже если выбираешь дебетку в приложении, автоматом идет возврат на кредитную карту.
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:40
Re: Альфа-Банк
льготный период привязан к дате оформления КК
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:47
Re: Альфа-Банк
Що знову накрутили з довіреним пристроєм? Щоразу на Firefox злітає після закриття браузера.
|