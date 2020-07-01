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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8732873387348735>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:25

  mephala написав:
  rollo написав:
  Striker написав:Ураа, продукты подвезли. Как раз просил 2% недавно. :P

Сколько же человеку нужно мало для счастья! :D


ну это лучше чем у котобанды. но хуже чем у таськи. средина короче :mrgreen:


А мне счастья как продукты, не подвезли всего 1%, зато 10% транспорт тоже хорошо
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:24

  ol_zy написав:
  Аlександр написав:Ну вот нам и Троянский Сейф...
Единственное уязвимое место в дебетовых картах. И все же, лучше сделайте процент на остаток картсчета, чтобы абсолютно уверенно чувствовать себя на все 100% в пакете Graphite :)

Зображення

А свои лимиты безопасности каждый установит сам.

Для этого есть депозит сберегательный работает почти как сейф и почти онлайн (только в выходные на него нельзя закидывать). И с ним нет многих проблем, которые есть со сдох. сейфом. Более того через 15 дней с него можно снять напрямую в отделении. И большой + при р2р на дебетку на сбер можно перекинуть деньги даже в овер и назад на карту эти деньги не вернутся.

Все эти Доходные - Ощадные были бы актуальны, если бы карт не было, - проценты на сберкнижку, как в 90-х - начале нулевых. А так... Смотрю, что условия по дебетовым картам заметно проигрывают по кредитным.
Например, VISA Travel с автоматической коробкой передач или же по умолчанию наличием определенной суммы денег на картсчете vs механики Graphite, где каждую передачу вручную приходится переводить с Доходного Сейфа. Да и не факт, что он еще заведется. Это - раз.
2. 3% кешбэк на все и вся vs в основном пары процентов на 4 - 5 категорий.
3. Отсутствие комиссии за конвертацию vs 1% по дебетовым картам.
4. Стоимость SMS-банкинга 15 грн vs 25 грн.
И все это на фоне непрекращающегося месива и рубилова ставок :?
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:18

  mephala написав:ну это лучше чем у котобанды. но хуже чем у таськи. средина короче :mrgreen:

Лучше, чем у Таськи, за счёт рассрочек.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:31

  ol_zy написав:Для этого есть депозит сберегательный работает почти как сейф и почти онлайн (только в выходные на него нельзя закидывать). И с ним нет многих проблем, которые есть со сдох. сейфом.

Если не получается снять денег с доходного сейфа, то со сбера уж тем более не получится. Мне так кажется. А речь была именно об этом - платить надо вот сейчас, и деньги есть, только там "мы уже работаем, чтобы это не повторилось".
Процессинг же сам по себе гораздо стабильнее.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:40

Re: Альфа-Банк

думав взяти якусь карту Альфи для кешбека, бо Моно всі 500 вибираю, але так і не зрозумів яку брати, чи то сайт їх по дебільному написаний чи то я дурний.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:44

Re: Альфа-Банк

unicdima, а Ви бажаєте кредитну картку чи дебетову?

Якщо кредитну, то дивиться в сторону платіжної картки "Максимум". Без страхування і з PUSH-повідомленнями картка буде наближена до Чорної картки monobank.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:52

  MASolomko написав:unicdima, а Ви бажаєте кредитну картку чи дебетову?

Якщо кредитну, то дивиться в сторону платіжної картки "Максимум". Без страхування і з PUSH-повідомленнями картка буде наближена до Чорної картки monobank.

до картки Максимум не знайшов тарифи.
до Максимум-готівка тарифи знайшов але побачив там таке- "Сума щомісячного платежу, грн. 277 грн." Це що плата за обслуговування картки?
І проценти на власні кошти не нараховуються?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:12

Кешью

Альфа-банк, а что, сделать возврат арахиса-кешбека уже можно только на кредитку? Вроде раньше делать возврат можно было на дебетку. А сейчас, даже если выбираешь дебетку в приложении, автоматом идет возврат на кредитную карту.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:40

Re: Альфа-Банк

  unicdima написав:до картки Максимум не знайшов тарифи.

https://alfabank.ua/storage/image-stora ... 959054.pdf
льготный период привязан к дате оформления КК
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:47

Re: Альфа-Банк

Що знову накрутили з довіреним пристроєм? Щоразу на Firefox злітає після закриття браузера.
Кочевник
 
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