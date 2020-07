Додано: Чет 02 лип, 2020 16:24

ol_zy написав: Аlександр написав: Ну вот нам и Троянский Сейф...

Единственное уязвимое место в дебетовых картах. И все же, лучше сделайте процент на остаток картсчета, чтобы абсолютно уверенно чувствовать себя на все 100% в пакете Graphite







А свои лимиты безопасности каждый установит сам.

Для этого есть депозит сберегательный работает почти как сейф и почти онлайн (только в выходные на него нельзя закидывать). И с ним нет многих проблем, которые есть со сдох. сейфом. Более того через 15 дней с него можно снять напрямую в отделении. И большой + при р2р на дебетку на сбер можно перекинуть деньги даже в овер и назад на карту эти деньги не вернутся.

Все эти Доходные - Ощадные были бы актуальны, если бы карт не было, - проценты на сберкнижку, как в 90-х - начале нулевых. А так... Смотрю, что условия по дебетовым картам заметно проигрывают по кредитным.Например, VISA Travel с автоматической коробкой передач или же по умолчанию наличием определенной суммы денег на картсчете vs механики Graphite, где каждую передачу вручную приходится переводить с Доходного Сейфа. Да и не факт, что он еще заведется. Это - раз.2. 3% кешбэк на все и вся vs в основном пары процентов на 4 - 5 категорий.3. Отсутствие комиссии за конвертацию vs 1% по дебетовым картам.4. Стоимость SMS-банкинга 15 грн vs 25 грн.