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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8732873387348735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:54

  Кочевник написав:Щоразу на Firefox злітає після закриття браузера.

Не подтверждаю! У меня всё хорошо.
Vorlon
 
Повідомлень: 8488
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Подякував: 416 раз.
Подякували: 866 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:56

Сберегательный с августа 7% :(
Vorlon
 
Повідомлень: 8488
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Подякував: 416 раз.
Подякували: 866 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:02

  Vorlon написав:Сберегательный с августа 7% :(

Ню-ню. Нехай наступнику Дєда Яші подарують.

Валюта продається цілодобово, чи в операційний час?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:12

  Кочевник написав:
  Vorlon написав:Сберегательный с августа 7% :(

Ню-ню. Нехай наступнику Дєда Яші подарують.

Валюта продається цілодобово, чи в операційний час?

Если повезет, то - да.
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Подякував: 722 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:21

  Vorlon написав:Сберегательный с августа 7% :(

Значит, в сентябре, если не раньше, по срочным тоже будет 7 - 8% годовых.
Т. е. разница между текущими и срочными вкладами не будет превышать 1%, как сейчас в Авале, ОТП и Сбере.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:25

Re: Альфа-Банк

Avatar написав:Альфа-банк, а что, сделать возврат арахиса-кешбека уже можно только на кредитку? Вроде раньше делать возврат можно было на дебетку. А сейчас, даже если выбираешь дебетку в приложении, автоматом идет возврат на кредитную карту.
Так. Офпред наче говорила, що в курсі проблеми і займаються її вирішенням.
stryzhko
 
Повідомлень: 1194
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Подякував: 282 раз.
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