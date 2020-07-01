Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:54
Кочевник написав:
Щоразу на Firefox злітає після закриття браузера.
Не подтверждаю! У меня всё хорошо.
Vorlon
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Додано: Чет 02 лип, 2020 19:56
Сберегательный с августа 7%
Vorlon
Повідомлень: 8488
З нами з: 14.06.13
Подякував: 416 раз.
Подякували: 866 раз.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 20:02
Vorlon написав:
Сберегательный с августа 7%
Ню-ню. Нехай наступнику Дєда Яші подарують.
Валюта продається цілодобово, чи в операційний час?
Кочевник
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Додано: Чет 02 лип, 2020 20:12
Кочевник написав: Vorlon написав:
Сберегательный с августа 7%
Ню-ню. Нехай наступнику Дєда Яші подарують.
Валюта продається цілодобово, чи в операційний час?
Если повезет, то - да.
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ruvex
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Додано: Чет 02 лип, 2020 20:21
Vorlon написав:
Сберегательный с августа 7%
Значит, в сентябре, если не раньше, по срочным тоже будет 7 - 8% годовых.
Т. е. разница между текущими и срочными вкладами не будет превышать 1%, как сейчас в
Авале
,
ОТП
и
Сбере
.
Аlександр
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:25
Avatar написав: Альфа-банк, а что, сделать возврат арахиса-кешбека уже можно только на кредитку? Вроде раньше делать возврат можно было на дебетку. А сейчас, даже если выбираешь дебетку в приложении, автоматом идет возврат на кредитную карту.
Так. Офпред наче говорила, що в курсі проблеми і займаються її вирішенням.
stryzhko
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18308
2566073