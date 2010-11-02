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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8733873487358736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:50

  Alfa_Bank написав:Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.

Добрый день. А проясните, пожалуйста, комиссия 1% за «прямое снятие» с депозита? Или как? Если я положил на «ощадний» вчера 100 000 грн, например, а сегодня 1000 снял на карту и решил перевести в другой банк или расплатиться картой на эту сумму, комиссия будет?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:57

  Stargazer212 написав:
  Alfa_Bank написав:Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.

Добрый день. А проясните, пожалуйста, комиссия 1% за «прямое снятие» с депозита? Или как? Если я положил на «ощадний» вчера 100 000 грн, например, а сегодня 1000 снял на карту и решил перевести в другой банк или расплатиться картой на эту сумму, комиссия будет?

Это комиссия за снятия нала ощадного.
curiousobro
 
Повідомлень: 2736
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  #<1 ... 8733873487358736
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