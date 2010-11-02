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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:50
Alfa_Bank написав:
Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.
Добрый день. А проясните, пожалуйста, комиссия 1% за «прямое снятие» с депозита? Или как? Если я положил на «ощадний» вчера 100 000 грн, например, а сегодня 1000 снял на карту и решил перевести в другой банк или расплатиться картой на эту сумму, комиссия будет?
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Stargazer212
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:57
Stargazer212 написав: Alfa_Bank написав:
Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.
Добрый день. А проясните, пожалуйста, комиссия 1% за «прямое снятие» с депозита? Или как? Если я положил на «ощадний» вчера 100 000 грн, например, а сегодня 1000 снял на карту и решил перевести в другой банк или расплатиться картой на эту сумму, комиссия будет?
Это комиссия за снятия нала ощадного.
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curiousobro
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