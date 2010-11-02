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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:50
Alfa_Bank написав:
Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.
Добрый день. А проясните, пожалуйста, комиссия 1% за «прямое снятие» с депозита? Или как? Если я положил на «ощадний» вчера 100 000 грн, например, а сегодня 1000 снял на карту и решил перевести в другой банк или расплатиться картой на эту сумму, комиссия будет?
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:57
Stargazer212 написав: Alfa_Bank написав:
Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.
Добрый день. А проясните, пожалуйста, комиссия 1% за «прямое снятие» с депозита? Или как? Если я положил на «ощадний» вчера 100 000 грн, например, а сегодня 1000 снял на карту и решил перевести в другой банк или расплатиться картой на эту сумму, комиссия будет?
Это комиссия за снятия нала ощадного.
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curiousobro
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:16
Avatar написав:Альфа-банк
, а что, сделать возврат арахиса-кешбека уже можно только на кредитку? Вроде раньше делать возврат можно было на дебетку. А сейчас, даже если выбираешь дебетку в приложении, автоматом идет возврат на кредитную карту.
Avatar, добрый день. Сейчас сумма возвращается на карту, с которой совершена покупка. Это временно. Мы работаем над исправлением.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:34
anikola13 написав:
Обновили, так обновили чат. Стал в сто раз хуже. Теперь вообще не связаться с оператором. Не отвечают часами и постоянно "невозможно пдключиться к серверу". В чем беда, оф.пред?
anikola13, добрый день. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:08
curiousobro написав: Stargazer212 написав: Alfa_Bank написав:
Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.
Добрый день. А проясните, пожалуйста, комиссия 1% за «прямое снятие» с депозита? Или как? Если я положил на «ощадний» вчера 100 000 грн, например, а сегодня 1000 снял на карту и решил перевести в другой банк или расплатиться картой на эту сумму, комиссия будет?
Это комиссия за снятия нала ощадного.
На сайте написано так: «
Информируем Вас о том, что с 26.02.2018 вступает в силу тариф за Выдачу наличных денежных средств через кассу Банка и/ или безналичное перечисление денежных средств с вклада «Сберегательный».
Прошу офпреда внести яность по этому вопросу.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:09
Через КАССУ банка
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:25
Stargazer212 написав:
На сайте написано так: «
Информируем Вас о том, что с 26.02.2018 вступает в силу тариф за Выдачу наличных денежных средств через кассу Банка и/ или безналичное перечисление денежных средств с вклада «Сберегательный».
Прошу офпреда внести яность по этому вопросу.
Stargazer212, добрый день. Если в кассе прямо с Ощадного снимаете средства до 14 дней, оплачиваете комиссию. Если в МАБ предварительно эту сумму вывели на карту - 1% нет, действуют тарифы карты.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:28
подскажите, категория кешью "книги" доступна на начальном уровне программы или только на прокачанных акках?
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:32
Alfa_Bank написав: Stargazer212 написав:
На сайте написано так: «
Информируем Вас о том, что с 26.02.2018 вступает в силу тариф за Выдачу наличных денежных средств через кассу Банка и/ или безналичное перечисление денежных средств с вклада «Сберегательный».
Прошу офпреда внести яность по этому вопросу.
Stargazer212, добрый день. Если в кассе прямо с Ощадного снимаете средства до 14 дней, оплачиваете комиссию. Если в МАБ предварительно эту сумму вывели на карту - 1% нет, действуют тарифы карты.
Спасибо большое, понятно!
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