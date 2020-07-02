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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8734873587368737>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:50

  Alfa_Bank написав:Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.

Добрый день. А проясните, пожалуйста, комиссия 1% за «прямое снятие» с депозита? Или как? Если я положил на «ощадний» вчера 100 000 грн, например, а сегодня 1000 снял на карту и решил перевести в другой банк или расплатиться картой на эту сумму, комиссия будет?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:57

  Stargazer212 написав:
  Alfa_Bank написав:Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.

Добрый день. А проясните, пожалуйста, комиссия 1% за «прямое снятие» с депозита? Или как? Если я положил на «ощадний» вчера 100 000 грн, например, а сегодня 1000 снял на карту и решил перевести в другой банк или расплатиться картой на эту сумму, комиссия будет?

Это комиссия за снятия нала ощадного.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:16

  Avatar написав:Альфа-банк, а что, сделать возврат арахиса-кешбека уже можно только на кредитку? Вроде раньше делать возврат можно было на дебетку. А сейчас, даже если выбираешь дебетку в приложении, автоматом идет возврат на кредитную карту.

Avatar, добрый день. Сейчас сумма возвращается на карту, с которой совершена покупка. Это временно. Мы работаем над исправлением.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:34

  anikola13 написав:Обновили, так обновили чат. Стал в сто раз хуже. Теперь вообще не связаться с оператором. Не отвечают часами и постоянно "невозможно пдключиться к серверу". В чем беда, оф.пред?

anikola13, добрый день. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:08

  curiousobro написав:
  Stargazer212 написав:
  Alfa_Bank написав:Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.

Добрый день. А проясните, пожалуйста, комиссия 1% за «прямое снятие» с депозита? Или как? Если я положил на «ощадний» вчера 100 000 грн, например, а сегодня 1000 снял на карту и решил перевести в другой банк или расплатиться картой на эту сумму, комиссия будет?

Это комиссия за снятия нала ощадного.

На сайте написано так: «
Информируем Вас о том, что с 26.02.2018 вступает в силу тариф за Выдачу наличных денежных средств через кассу Банка и/ или безналичное перечисление денежных средств с вклада «Сберегательный».
Прошу офпреда внести яность по этому вопросу.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:09

Через КАССУ банка
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:25

  Stargazer212 написав:На сайте написано так: «
Информируем Вас о том, что с 26.02.2018 вступает в силу тариф за Выдачу наличных денежных средств через кассу Банка и/ или безналичное перечисление денежных средств с вклада «Сберегательный».
Прошу офпреда внести яность по этому вопросу.

Stargazer212, добрый день. Если в кассе прямо с Ощадного снимаете средства до 14 дней, оплачиваете комиссию. Если в МАБ предварительно эту сумму вывели на карту - 1% нет, действуют тарифы карты.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:28

Re: Альфа-Банк

подскажите, категория кешью "книги" доступна на начальном уровне программы или только на прокачанных акках?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:32

  Alfa_Bank написав:
  Stargazer212 написав:На сайте написано так: «
Информируем Вас о том, что с 26.02.2018 вступает в силу тариф за Выдачу наличных денежных средств через кассу Банка и/ или безналичное перечисление денежных средств с вклада «Сберегательный».
Прошу офпреда внести яность по этому вопросу.

Stargazer212, добрый день. Если в кассе прямо с Ощадного снимаете средства до 14 дней, оплачиваете комиссию. Если в МАБ предварительно эту сумму вывели на карту - 1% нет, действуют тарифы карты.

Спасибо большое, понятно!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:47

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Валюта со сберегательного снимается? Проблем нет? Или нужно на карту и потом?

rollo, добрый день. Снимается. Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.

Если со сберегательного на карту (Ультра/Блек) через МАБ, тогда комиссии нет?
Востаннє редагувалось Rainbow в П'ят 03 лип, 2020 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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