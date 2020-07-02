|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:50
Hack-Stock написав:
подскажите, категория кешью "книги" доступна на начальном уровне программы или только на прокачанных акках?
Hack-Stock, добрый день. Категории у всех индивидуальные.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8951
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:52
Rainbow написав: Alfa_Bank написав: rollo написав:
Валюта со сберегательного снимается? Проблем нет? Или нужно на карту и потом?
rollo, добрый день. Снимается. Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.
Если со сберегательного на карту (Ультра/Блек) через МАБ, тогда комиссии нет?
Rainbow, добрый день. Тогда нет.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8951
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18317
|2566837
|
|
|16613
|2302143
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
|6451
|1456050
|
|