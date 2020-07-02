Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:50
Hack-Stock написав:
подскажите, категория кешью "книги" доступна на начальном уровне программы или только на прокачанных акках?
Hack-Stock, добрый день. Категории у всех индивидуальные.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:52
Rainbow написав: Alfa_Bank написав: rollo написав:
Валюта со сберегательного снимается? Проблем нет? Или нужно на карту и потом?
rollo, добрый день. Снимается. Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.
Если со сберегательного на карту (Ультра/Блек) через МАБ, тогда комиссии нет?
Rainbow, добрый день. Тогда нет.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 8953
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 785 раз.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:54
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
Обновили, так обновили чат. Стал в сто раз хуже. Теперь вообще не связаться с оператором. Не отвечают часами и постоянно "невозможно пдключиться к серверу". В чем беда, оф.пред?
anikola13, добрый день. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.
У меня было подобное вчера начиная с 13.55.
rollo
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:08
rollo написав: Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
Обновили, так обновили чат. Стал в сто раз хуже. Теперь вообще не связаться с оператором. Не отвечают часами и постоянно "невозможно пдключиться к серверу". В чем беда, оф.пред?
anikola13, добрый день. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.
У меня было подобное вчера начиная с 13.55.
rollo, добрый день. Отправила на рассмотрение.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 8953
З нами з: 18.02.13
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:09
Шановний клієнте! Ваш запит на відключення смс-повідомлень прийнято. Відключення відбудеться протягом 1-ї доби. Якщо ви не робили цей запит, зателефонуйте 044 494 01 01 або повідомте в чаті
https://alfaua.page.link/chat
Везде где надо отключено, где не надо - переведено на пуши. Что за баловство?
WachtAmRhein
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:18
WachtAmRhein написав:
Шановний клієнте! Ваш запит на відключення смс-повідомлень прийнято. Відключення відбудеться протягом 1-ї доби. Якщо ви не робили цей запит, зателефонуйте 044 494 01 01 або повідомте в чаті
https://alfaua.page.link/chat
Везде где надо отключено, где не надо - переведено на пуши. Что за баловство?
WachtAmRhein, добрый день. Напишу в ЛС.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 8953
З нами з: 18.02.13
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П'ят 03 лип, 2020 14:00 omb
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6452
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