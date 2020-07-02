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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8734873587368737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:50

  Hack-Stock написав:подскажите, категория кешью "книги" доступна на начальном уровне программы или только на прокачанных акках?

Hack-Stock, добрый день. Категории у всех индивидуальные.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:52

  Rainbow написав:
  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Валюта со сберегательного снимается? Проблем нет? Или нужно на карту и потом?

rollo, добрый день. Снимается. Учитывайте комиссию за снятие средств, что не пролежали 14 дней.

Если со сберегательного на карту (Ультра/Блек) через МАБ, тогда комиссии нет?

Rainbow, добрый день. Тогда нет.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8953
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:54

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Обновили, так обновили чат. Стал в сто раз хуже. Теперь вообще не связаться с оператором. Не отвечают часами и постоянно "невозможно пдключиться к серверу". В чем беда, оф.пред?

anikola13, добрый день. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.

У меня было подобное вчера начиная с 13.55.
rollo
 
Повідомлень: 798
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:08

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Обновили, так обновили чат. Стал в сто раз хуже. Теперь вообще не связаться с оператором. Не отвечают часами и постоянно "невозможно пдключиться к серверу". В чем беда, оф.пред?

anikola13, добрый день. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.

У меня было подобное вчера начиная с 13.55.

rollo, добрый день. Отправила на рассмотрение.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8953
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:09

Получил такое вот сообщение

Шановний клієнте! Ваш запит на відключення смс-повідомлень прийнято. Відключення відбудеться протягом 1-ї доби. Якщо ви не робили цей запит, зателефонуйте 044 494 01 01 або повідомте в чаті https://alfaua.page.link/chat

Везде где надо отключено, где не надо - переведено на пуши. Что за баловство?
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8856
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:18

  WachtAmRhein написав:Шановний клієнте! Ваш запит на відключення смс-повідомлень прийнято. Відключення відбудеться протягом 1-ї доби. Якщо ви не робили цей запит, зателефонуйте 044 494 01 01 або повідомте в чаті https://alfaua.page.link/chat

Везде где надо отключено, где не надо - переведено на пуши. Что за баловство?

WachtAmRhein, добрый день. Напишу в ЛС.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8953
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 785 раз.
 
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  #<1 ... 8734873587368737
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